Ecco quali modelli iPhone diranno addio a WhatsApp dal 1 gennaio 2023

Come ogni inizio di anno WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi che sono ritenuti da Meta, proprietaria dell’applicazione, obsoleti.

Quest’anno, a partire dal 1 gennaio 2023, WhatsApp smetterà di funzionare sugli smartphone Apple iPhone 5 e 5C. Tuttavia, potrebbero passare alcune settimane prima che l’app diventi completamente inutilizzabile.

Meta aveva da tempo affermato che avrebbe richiesto a tutti gli utenti di iPhone di eseguire almeno il sistema operativo iOS 12. Lo scorso 24 ottobre 2022, un aggiornamento aveva inibito all’app di messaggistica di funzionare con iPhone con iOS 10 e iOS 11.

“Supportiamo iOS 12 o versioni successive, ma consigliamo di utilizzare l’ultima versione disponibile”, chiarisce WhatsApp in un documento di supporto. Sia l’iPhone 5 che l’iPhone 5C eseguono iOS 10. Nessuno dei due telefoni supporta iOS 11, tantomeno iOS 12.

iPhone 5 e 5C sono entrati nella lista obsoleta degli smartphone Apple. iPhone 5 e 5C sono stati lanciati rispettivamente nel settembre 2012 e 2013, come gli ultimi telefoni a 32 bit di Apple. L’iPhone 5S, che ha fatto il suo debutto nel 2014 come primo smartphone al mondo con un processore a 64 bit, è il loro successore. I telefoni sono ancora idonei per le riparazioni autorizzate e il supporto tecnico, ma sono ufficialmente obsoleti. L’elenco completo di iPhone, iPad, Mac e altri prodotti obsoleti è disponibile sul sito Web di Apple.

Perché WhatsApp interrompe il supporto sui telefoni vecchi

WhatsApp revoca regolarmente il supporto ai dispositivi meno recenti con sistemi operativi troppo vecchi. Ciò le consente di concentrarsi sullo sviluppo di nuove funzionalità piuttosto che sul supporto di hardware obsoleto che non dispone della potenza di elaborazione o delle funzionalità software per supportare le funzioni più recenti.

“Per stare al passo con gli ultimi progressi tecnologici, smettiamo regolarmente di supportare i sistemi operativi meno recenti per indirizzare le nostre risorse al supporto di quelli più recenti“, afferma Meta in una nota, che spiega anche come vengono scelti i modelli che divengono obsoleti.