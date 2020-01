Il tasto home potrebbe presto tornare su un dispositivo di Appe, l’iPhone 9. L’ultima volta che la casa di Cupertino ha sfornato un prodotto con il pulsante home fisico è stato nel settembre 2017, con l’iPhone 8.



Da allora Apple ha adottato il design full screen con il pannello interrotto solo dal notch, dove sono stati alloggiati la selfie cam e i numerosi sensori.

Le informazioni giunte fino ad ora sono piuttosto contrastanti. Secondo alcuni, l’iPhone 9 sarà dotato di tasto home, mentre per altri, invece, il dispositivo non supporterà il Touch ID e farà affidamento esclusivamente sul Face ID e avrà uno schermo più grande.



Ora le ultime indisscrezioni provenienti dall’affidabile leaker Evan Blass suggeriscono ancora una volta che l’iPhone 9 sfoggerà un pulsante home e dovrebbe essere lanciato ufficialmente a primavera del 2020.



I primi rendering dell’iPhone 9, trapelati all’inizio di questo mese, hanno rivelato il design dello smartphoe che, per semplificare, dovrebbe essere molto simile all’iPhone 8 ma con alcuni miglioramenti software ed hardware.

Sicuramente, ne sapremo di più nelle prossime settimane. Per il momento dobbiamo accontentarci delle anticipazioni del canale Twitter @evleaks e dei rendering diffusi a inizio gennaio.