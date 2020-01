iPhone 9: le immagini del nuovo smartphone low cost di Apple

iPhone 9: sarà questo il nome dello smartphone di Apple di cui si è vociferato a lungo nel corso della seconda metà del 2019 e che, in un primo momento, era stato battezzato come iPhone SE.

Oggi arriva dalla rete un nuovo set di rendering provenientu dall’affidabile Steve Hemmerstoffer, meglio conosciuto con il nome del suo canale OnLeaks, che offre un primo assaggio di come sarà il nuovo telefono.

Il dispositivo presenta un body realizzato in vetro a due spessori e dovrebbe offrire un display da 4,7 pollici con cornici superiori e inferiori abbastanza marcate e un sensore touch ID simile a quello del modello del 2014. Sul retro, una finitura in vetro molto simile a quella vista sull’iPhone 11 Pro, una singola fotocamera, il flash LED e il logo di Apple.



Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere di 138,5 x 67,4 x 7,8 mm, un po’ più grandi di quelle dell’iPhone 8. iPhone 9 dovrebbe essere mosso dal chipset Bionic A13 che ha debuttato sulla line-up dell’iPhone 11 coadiuvato da 3 GB di Ram.

Un’altra novità riguarda l’antenna LCP, che offrirà una migliore connettività di rete. La ricarica verrà effettuata tramite porta di proprietaria.

Nonostante sia ancora abbastanza presto per parlare delle date di uscita, i rumors ci dicono che l’iPhone 9 dovrebbe entrare in fase di produzione il mese prossimo e potrebbe essere lanciato a marzo insieme alla nuova famiglia di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici.



Il prezzo di vendita previsto per l’iPhone 9 da 64 GB parte dai 399 dollari.