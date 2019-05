IPod Touch 2019 ufficiale: il ritorno dell’iPod dopo 4 anni

A sorpresa Apple ha annunciato i nuovi iPod touch 2019 aggiornati con processore A10 Fusion. Si tratta di modelli dal design molto simili ai vecchi iPod touch con un display da 4 pollici, un classico tasto home e molte opzioni di colore.

Il chip A10 Fusion è stato introdotto per la prima volta tre anni fa. In altre parole, il nuovo iPod touch girerà proprio come un iPhone 7. Come la versione precedente di iPod touch supporta iOS 12 ma ora si possono lanciare le app ARKit e avviare le conversazioni di FaceTime di gruppo, cosa che era impossibile con il vecchio chip A8.







Una mossa a sorpresa quelle di Apple perché l’iPod touch non viene aggiornato dal 2015. Molte persone credevano che Apple si sarebbe concentrata solamente più sugli iPhone in quanto c’è meno richiesta di uno smartphone senza funzionalità cellulari. Vale notare però che c’è un jack per cuffie nella parte inferiore del dispositivo.

Prezzi e possibili utilizzi

Apple ha presentato tre diversi modelli: 32, 128 e 256 GB con rispettivi prezzi di 199, 299 e 399 dollari. È disponibile in sei diversi colori e dovrebbe essere debuttare fin da oggi sul sito Web di Apple e nei prossimi giorni nei negozi.

Sono molti gli utilizzi per un dispositivo del genere. Ad esempio come player musicale e video indipendente per bambini o persone che non vogliono avere uno smartphone. Si può anche usare come telecomando per controllare la musica su altoparlanti Sonos e altri altoparlanti collegati.