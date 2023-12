iQOO Neo 9 Pro lanciato in Cina, accompagnato dal modello base

iQOO ha finalmente introdotto due nuovi membri della serie Neo. Si tratta di iQOO Neo9 e Neo9 Pro: andiamo a vedere le loro caratteristiche.

iQOO Neo9 Pro utilizza, come processore, il Dimensity 9300. Dispone inoltre di fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria, accompagnate dal sistema operativo OriginOS 4. Lo smartphone è dotato anche di diverse caratteristiche per migliorare l’esperienza di gaming: c’è infatti un chip Q1 per garantire un frame rate stabile, ma anche una camera di raffreddamento liquido VC di 6043mm² e una doppia pompa di alimentazione capillare.

Per quanto riguarda lo schermo, lo smartphone utilizzerà un AMOLED LTPO da 6.78″. Questo avrà refresh rate di 144Hz e risoluzione di 2.800×1.260 pixel, picco di luminosità di 1.400 nits e supporto HDR10+. Il display presenta anche un foro centrale per la fotocamera selfie da 16MP e un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica.

Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, ci saranno una doppia unità primaria da 50MP e una da 50MP ultragrandangolare. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 5.160 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120W.

Il modello iQOO Neo9 è praticamente uguale al Neo9 Pro, ma è alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 2 e presenta una fotocamera ultragrandangolare da 8MP invece di 50MP. Dispone anche di Bluetooth 5.3 anziché 5.4 e di diverse configurazioni di memoria.

Entrambi gli smartphone sono disponibili per il pre-ordine in Cina attraverso il sito ufficiale cinese di vivo, con le vendite che inizieranno il 30 dicembre. Per quanto riguarda i prezzi, iQOO Neo 9 Pro partirà da CNY 2.999 (380€) per arrivare a CNY 3.999 (510€), mentre iQOO Neo 9 di base andrà da CNY 2.299 (290€) fino a CNY 3.199 (405€).