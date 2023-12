iQOO Neo9 Pro avvistato su Geekbench, ecco i dettagli

Come confermato in precedenza, iQOO sta per lanciare gli smartphone della serie Neo9 in un evento che si terrà il 27 dicembre. Come di consueto, con l’avvicinarsi del lancio tendono ad apparire i primi benchmark. Grazie a Geekbench, possiamo farci un’idea di come sarà questa nuova serie.

Il primo smartphone della serie a comparire sulla pagina è stato iQOO Neo9 Pro. Il telefono è alimentato dal potente chip Mediatek Dimensity 9300, accompagnato da ben 16 GB di RAM. Ovviamente, è probabile che saranno disponibili altre configurazioni di memoria. Il sistema operativo sarà, ovviamente, Android 14, abbinato a Funtouch OS 14.

Si prevede che il Neo9 Pro avrà uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.260×2.800 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, fino a 512GB di archiviazione, una fotocamera principale posteriore da 50 MP, una fotocamera selfie da 16 MP, uno scanner di impronte digitali nel display e una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida con cavo da 120W. Per quanto riguarda il Neo9 di base, sappiamo che questo utilizzerà il chip Snapdragon 8 Gen 2.