iRig Pre 2, l’interfaccia audio per collegare il microfono XLR a smartphone, tablet e fotocamere

Avete in casa il vostro microfono preferito con attacco XLR e non sapete come usarlo in abbinamento con smartphone, tablet e foto/videocamere? La soluzione c’è ed è anche economica. Parliamo del nuovo IK Multimedia iRig Pre 2 che va ad arricchire la proposta di prodotti audio dedicati alla mobilità messi sul mercato dalla nota multinazionale modenese. In particolare si affianca a iRig Pre HD, da cui se ne differenzia per la presenza della connessione analogica con jack da 3,5 mm invece che quella micro Usb. Sfrutterà dunque il DAC presente sul dispositivo a cui sarà connesso.

IK Multimedia iRig Pre 2, in vendita a 60,99 euro (iva inclusa), grazie all’alloggiamento per due batterie AA fornisce i 48V di Phantom power (max 6mA) necessari al funzionamento di microfoni a condensatore. In questo scenario di utilizzo (nella foto sotto lo vedete, ad esempio con iRig Mic Studio XLR) consente un’autonomia di funzionamento di 7 ore. Utilizzando microfoni dinamici, che non richiedono alimentazione, si raggiungono invece fino a 20 ore di autonomia.

Sono presenti, naturalmente, un controllo di guadagno del microfono (con gain range di 48 dB), un’uscita cuffie per il direct monitoring (dunque senza latenza) con relativo e il tasto di accesione e spegnimento. La risposta in frequenza offerta è completa, passando dai 20 Hz ai 20 KHz mentre la distorsione armonica totale (THD+N) è di -90 dBA / 0,003%.

Il jack analogico per l’output dispone di sistema di commutazione automatica per il corretto funzionamento con un’ampia gamma di dispositivi. Ed è questa, insieme con l’uscita per il monitoraggio diretto, una delle differenze rispetto alla precedente versione di questo preamp microfonico, iRig Pre.

Il preamp funziona con qualsiasi app. IK Multimedia mette a disposizione le versioni free di iRig Recorder e VocaLive, scaricabili gratuitamente dagli store di Apple e Google.

Leggero, batterie escluse pesa 75 grammi, iRig Pre 2 misura 40x110x34 mm ed è dunque di comodo utilizzo. In confezione l’utente troverà anche un nastro in velcro per attaccarlo al dispositivo di registrazione e due batterie AA.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a visitare questa pagina del sito web di IK Multimedia.