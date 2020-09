Jabra presenta gli auricolari Elite 85t con cancellazione del rumore (ANC)

Jabra ha annunciato i nuovi auricolari true wireless Elite 85t con tecnologia di active noise cancellation Jabra Advanced ANC. Le cuffiette sono dotate di un doppio chipset che assicura l’efficacia della tecnologia e un’elaborazione del suono ottimale e sono dotate della funzione HearThrough per far percepire all’utente l’ambiente che lo circonda anche ad auricolari indossati. Queste due funzionalità sono regolabili e permettono di passare dalla funzione ANC a quella HearThrough anche in modo graduale.

Gli auricolari sono caratterizzati da un design compatto con EarGels ovali in silicone e dispongono di una tecnologia di chiamata a 6 microfoni con protezione dal vento. Tuttavia, il loro design semiaperto, consente un ascolto naturale e permettono una indossabilità mai invadente.

Le Elite 85t offrono un grado di protezione IPX4 e 2 anni di garanzia contro polvere e acqua.

Sul fronte dell’autonomia, l’azienda dichiara fino a 5 ore e mezza con una singola carica (25 ore in totale con custodia di ricarica) con ANC attivo; 7 ore e mezza (31 ore in totale) con la funzione disattivata. Gli auricolari supportano la ricarica wireless e l’utilizzo degli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant.

Contestualmente alla presentazione del modello Elite 85t Jabra ha anche annunciato l’aggiornamento della gamma Elite 75t (compresa la versione Active) che, grazie a un aggiornamento gratuito attraverso l’app Sound+, otterrà la funzione cancellazione del rumore.

Prezzo e disponibilità Jabra Elite 85t

I nuovi Jabra Elite 85t saranno disponibili a partire da novembre 2020, al prezzo di 229 euro. Gli auricolari verranno proposti in versione Titanio/Nero da novembre 2020, e Oro/Beige, Rame/Nero, Nero e Grigio da gennaio 2021.