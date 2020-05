Il Jailbreak per iOS 13.5 è disponibile | DOWNLOAD

Il noto team di hacker unc0ver ha rilasciato un nuovo “jailbreak” in grado di sbloccare tutti i modelli iPhone, anche quelli più recenti come l’ultimo iOS 13.5.

Gli hacker sono riusciti nell’intento sfruttando una vulnerabilità precedentemente sconosciuta in iOS che supera alcune delle molte restrizioni messe in atto da Apple per impedire l’accesso al software. Come sempre gli sviluppatori affermano che superare queste restrizioni consente loro di personalizzare i loro iPhone più di quanto farebbero altrimenti, in un modo a cui la maggior parte degli utenti Android è già abituata.

Lo sblocco rilasciato dal team unc0ver, supporta tutti gli iPhone che eseguono iOS 11 e versioni successive, incluso l’ultimo iOS 13.5, che Apple ha rilasciato questa settimana.

I dettagli della vulnerabilità che gli hacker hanno utilizzato per creare il tutto non sono noti ma non dureranno per sempre. Proprio come gli hacker lavorano per trovare un modo, Apple lavora velocemente per riparare i difetti e chiudere le falle.

Gli esperti di sicurezza in genere consigliano agli utenti di iPhone di evitare il jailbreak perché uscire dal “giardino recintato” aumenta notevolmente la superficie per l’esistenza e la scoperta di nuove vulnerabilità.

Questa versione del jailbreak arriva in un momento delicato in cui l’immagine legata alla privacy di Cupertino scivola sempre più in basso: la scorsa settimana, Zerodium, un broker per exploit, ha dichiarato che non acquisterà più iPhone perché pieno di vulnerabilità. Questa settimana, invece, alcuni hacker hanno messo le mani su una versione pre-release della prossima versione di iOS 14. Insomma, non un bel periodo per Apple…