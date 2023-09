JUGO, un’app innovativa nel settore delle spedizioni

Sappiamo alla perfezione come il settore delle spedizioni è cresciuto in misura importantissima nel corso degli ultimi anni. Merito senza dubbio di tante piattaforme che hanno reso possibile effettuare l’ordine di qualsiasi tipo di merce e poi riceverla dopo pochi giorni.

Come si può facilmente intuire, la tecnologia si evolve in maniera estremamente repentina ed ecco, di conseguenza, una delle ultime innovazioni da tenere d’occhio. Si tratta dell’app denominata JUGO, che sta diventando sempre più apprezzata da chi deve spedire pacchi. Infatti, questa app permette di semplificare notevolmente l’intero processo di spedizione per l’utente finale, che in molte occasioni è anche quello iniziale e nel luogo in cui si effettua il ritiro della merce.

Il processo di spedizione viene semplificato

L’app JUGO offre la possibilità a qualsiasi persona, anche a quanti hanno poca esperienza con queste operazioni, di effettuare una spedizione in Italia e nel resto del pianeta a partire da un’immagine. Sì, avete capito benissimo. Grazie a una semplicissima foto, ecco che l’app riesce a rilevare le misure perfette del pacco o suggerisce quelle che sono le misure del pacco ideale nel caso in cui l’immagine riguardi l’oggetto che deve essere spedito.

Le misure che sono oggetto di rilevazione, quindi, offrono la possibilità di effettuare il calcolo del volume di una determinata spedizione e del peso volumetrico che sarà da ricollegare alla tariffa dei servizi di corriere espresso, come ad esempio TNT/FEDEX, oppure UPS, ma anche Poste Italiane, senza dimenticare GLS e BRT. Nel giro di qualche click, quindi, ecco che l’utente provvederà all’acquisto della spedizione senza nemmeno la necessità di effettuare misurazioni o pesature del pacco. Il pagamento avviene immediatamente e il ritiro si verifica a domicilio direttamente in giornata, qualora la conferma dell’ordine arrivi prima delle 12. Un servizio che strizza l’occhio anche ad un interessante progetto green, ovvero quello legato ai Jugo Green Points.

Il primo test sul mercato

La prima prova sul campo dell’app JUGO ha dato esito più che positivo. Lo scopo principale di tale test era duplice. Da una parte, controllare che l’applicativo fosse effettivamente solido e , dall’altro, sperimentare i vari segmenti di pubblico precedentemente solo ipotizzati. Da tutti questi test sono nate delle modifiche che hanno riguardato la nuova versione mobile, portando al contempo anche al lancio della prima versione desktop dell’applicazione, che si può trovare all’interno dello store di Microsoft. Un grande successo di download già solo nelle prime settimane dal lancio.

Un’app in continua evoluzione, anche in futuro

Come si può facilmente intuire, l’obiettivo dei creatori dell’app JUGO è quello di fare in modo che possa essere sempre più efficace ed efficiente. Di conseguenza, stanno portando avanti una nuova fase di sviluppo, che porterà prima di tutto alla realizzazione di una collezione di API documentate da mettere a disposizione di terzi, in maniera tale che questi ultimi possano integrare il modello di spedizione JUGO all’interno di ulteriori applicazioni.

In questo modo, le varie applicazioni che mettono a disposizione l’opportunità di effettuare lo scambio, la vendita o l’acquisto, potranno, in modo molto semplice, integrare senza alcuna spesa aggiuntiva, ogni tipo di tariffa legata all’app JUGO Spedizioni, già all’interno della fase di checkout. Così facendo, ecco che gli utenti delle app di cui sopra, potranno tranquillamente valutare quale vettore e quale modalità di spedizione scegliere, andando a liberare i merchant dalle diverse limitazioni presenti a contratto legate a un solo corriere. Non è finita qui, dal momento che JUGO arriverà anche nei vari negozi online. E, prima o poi, la si vedrà anche integrata, direttamente nel corso della fase di checkout, come vero e proprio “plugin” per le più importanti piattaforme per eCommerce, a partire da WooCommerce.