Kanye West pubblica l’album “Donda 2″… solo sul suo altoparlante Stem Player [CURIOSITA’]

Kanye West ha colpito ancora. Oggi, 22 febbraio 2022, il rapper americano ha pubblicato Donda 2, il suo undicesimo e ultimo album. Se gli appassionati di musica saranno felici della notizia, lo saranno meno quando scopriranno che non è possibile ascoltare l’album al di fuori dell’altoparlante creato da lui stesso e chiamato Stem Player. Tuttavia, questo piccolo altoparlante viene venduto a 200 dollari, ovvero circa 180 euro.

Kanye West vuole liberarsi dai servizi di streaming musicale come Spotify, Apple Music e perfino Tidal con cui aveva firmato un contratto multi-milionario. Per questo il rapper ha annunciato la disponibilità esclusiva del suo album su Stem Player, cogliendo l’occasione per scrivere un breve post su Instagram.

Il rapper ha giustificato la sua scelta specificando che “ oggi gli artisti guadagnano solo il 12% di quello che genera l’industria”. Continua con: “È tempo di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È tempo di prendere il controllo e costruire il nostro sistema. E per concludere “ Vai subito su stemplayer.com per ordinare”.

Il dispositivo stesso, sviluppato da Kano, è infatti uno speaker Bluetooth presentato nell’estate del 2021. È quindi necessario trasferire manualmente i brani diversi da quelli di Donda 2, che vi sono preinstallati. Infatti, se lo Stem Player viene consegnato con Donda 2, può (fortunatamente) ospitare qualsiasi altra traccia audio (MP3, AAC, M4A, WAV, FLAC….).

Ha la forma di un piccolo altoparlante rotondo che sta nella mano. Dal punto di vista tecnico, offre il Bluetooth, una porta USB-C, un jack, oltre a un altoparlante da 97 dB e 8 GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, lo speaker cerca di distinguersi attraverso funzionalità aggiuntive: grazie alle sue quattro uscite audio, è possibile aggiungere effetti direttamente ai brani. Utilizzando i controlli touch, l’utente può isolare voci, ritmi, campioni, creare loop e modificare la velocità di riproduzione. In più, Stem Play si illumina a ritmo di musica.

Dove acquistarlo

È possibile ordinare il lettore (e quindi l’album di Kanye West) solo attraverso il suo sito ufficiale.