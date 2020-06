Kena: super offerta dati. 100 GB di Internet a 11,99 al mese

Kena, l’operatore mobile low cost del brand Telecom Italia, ha lanciato una tariffa che da alcune ore sta facendo parlare di sè un po’ tutto il mondo della telefonia mobile.

Si tratta di un’offerta dedicata a chi cerca, in una Sim, soprattutto traffico dati ed è aperta a tutti i nuovi clienti.

La tariffa, in tecnologia 4G offre, per 11,99 euro al mese, ben 100 GB di traffico Internet, inclusi 3GB in 3G per navigare in Europa, 10 minuti di chiamate senza scatto alla risposta e 10 Sms.

L’fferta è sottoscrivibile solo da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile.

L’offerta si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il credito residuo della Sim è sufficiente e prevede un contributo di attivazione da pagarsi una tantum di 9,99 euro. Tuttavia, chi attiverà una Sim entro il 30 giugno non pagherà alcun contributo di attivazione.

La promo può essere sottoscritta direttamtente dall’app Kena Mobile (disponibile per Android e per iPhone), sul sito dell’operatore o in tutti i negozi autorizzati.