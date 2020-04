L’ultima beta di EMUI 10.1 di Huawei sta aumentando il raggio di disponibilità in Cina e supporta ora l’intera serie Mate 30 e i modelli di punta della gamma P30.



La versione beta per i proprietari di Mate 30 Pro ha cominciato a essere distribuita ieri con il numero di build 10.1.0.119 e ha portato alcune delle nuove funzionalità proprie della EMUI, come il Multi-Window revisionata e le nuove animazioni per la scansione delle impronte digitali.

Ora Huawei offre a tutti i possessori di Mate 30 e a quelli degli smartphone P30 e P30 Pro un assaggio della nuova EMUI 10.1 e alcune nuove modalità e funzionalità della fotocamera. Coloro che sono interessati a testare la nuova beta dovranno registrarsi tramite l’app Huawei Club, non prima di essersi premurati di controllare di avere a bordo del proprio dispositivo la versione Emui 10.0 o precedenti.



Huawei Mate X sarà invece il prossimo, in ordine di tempo, a ricevere l’aggiornamento alla EMUI 10.1. Huawei sta anche lavorando per portare la beta su nova 5, nova 6 e Mate 20 nonché su MatePad Pro, ma non c’è ancora alcuna conferma ufficiale di quanto ciò avverrà a livello internazionale.

Fonte: Weibo