Il sito RantCasino.com ha effettuato una comparazione anno su anno utilizzando il tool TwitchTracker scoprendo il gioco del 2020 con il più grande calo di popolarità è stato Hyper Scape. Il futuristico sparatutto in prima persona free-to-play, ha visto un calo di visualizzazioni di Twitch del 100%, sprofondando da una media 466mila spettatori ad appena 1.600. Al secondo posto nell’elenco dei giochi più popolari in caduta libera c’è invece il chiacchierassimo Cyberpunk 2077. Il gioco ha registrato un enorme calo di -1.131.500 spettatori rispetto al picco del 2020 oltre a non essere stato accolto molto bene da critica e pubblico.

Avvicendamento anche per Fifa

Al terzo posto nella lista c’è FIFA 20. L’ultimo capitolo del franchise più venduto di EA Sport ha vissuto un calo delle visualizzazioni del -99% dal 2020, che può essere in gran parte attribuito alla nuova versione di FIFA 21. The Last of Us Part II arriva quarto con un calo delle visualizzazioni del -98% rispetto al picco del 2020. Nonostante abbia vinto numerosi premi come Gioco dell’anno e sia diventato l’esclusiva per PlayStation 4 più venduta, il titolo è stato oggetto di un bombardamento su Metacritic a causa della controversa trama del gioco e degli archi di sviluppo del personaggio. A completare la top five con un enorme calo di -645.500 spettatori di Twitch rispetto allo scorso anno c’è Call of Duty: Black Ops Cold War.

Che calo anche per Fortnite

Pur non essendo nelle prime posizioni anche Fortnite ha dovuto fare i conti con un calo di circa il 66% di spettatori, con un calo di quasi 1,5 milioni di persone.