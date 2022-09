Dynamic Island: ecco la caratteristica geniale per gli amanti dello sport

Match di Champions, siete fuori di casa ma continuate ad aggiornare il punteggio della vostra squadra del cuore da un’app qualsiasi scaricata dallo store. L’iPhone 14 Pro, da iOS 16.1 beta 2, ha appena aggiunto la funzionalità per rendervi la vita più facile.

Quest’ultima versione del software per iPhone consente agli sviluppatori di giocare con la funzione “Attività dal vivo” aggiungendo un’API dedicata. Questa funzionalità, che fino ad ora si pensava fosse riservata alla schermata di blocco, funziona infatti con Dynamic Island, la famosa interfaccia adattabile che ce la metta tutta per farci dimenticare la pillola in cima all’iPhone 14 Pro.

Gli utenti hanno già potuto provare la funzione e hanno pubblicato foto dei loro iPhone che la mostrano gloriosamente. In vista condensata, vedremo solo il punteggio e gli stemmi delle squadre. Cliccando sull’isola dinamica, si vedrà visualizzati questi elementi ingranditi, accompagnati dal tempo di gioco e dall’autore dell’ultimo gol.

Se si blocca l’iPhone 14 Pro o Pro Max, troveremo questi dettagli nella parte inferiore dello schermo, proprio come appaiono su tutti gli altri iPhone.

Sfortunatamente, le attività dal vivo non sono ancora disponibili in Italia. Gli utenti che si trovano in USA, Canada, Australia, Regno Unito, Brasile, Messico, Giappone e Corea del Sud possono seguire la Major League Baseball USA. Quelli che si trovano negli Stati Uniti e in Canada possono già seguire la NBA e la Premier League in questo modo.

Per attivarlo, niente di più semplice, basterà aprire l’applicazione TV e fare tap su “segui” sulla partita che ci interessa. Ricordiamo che iOS 16.1 non è ancora stato rilasciato ufficialmente, è ancora una beta.