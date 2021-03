La gamma OPPO Find X3 Series disponibile da oggi in Italia

OPPO ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova famiglia OPPO Find X3 Series, da oggi in vendita su Amazon.it, i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Sono tre i modelli presentati la scorsa settimana dal produttore cinese:

OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Find X3 Pro 5G è il top di gamma della serie, offre una quadrupla camera e un display immersivo. È il primo smartphone realizzato da OPPO in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori, grazie al sistema full-path Colour Management a 10 bit. Dispone di due fotocamere da 50 Megapixel, è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 888, ha connettività 5G e costa 1.149,99 euro nei colori Gloss Black, Blue e White.

OPPO Find X3 Neo 5G

OPPO Find X3 Neo 5G possiede un design glamour, una potente quadrupla fotocamera e connettività 5G. Con l’uso della stabilizzazione dell’immagine sia ottica sia elettronica, OPPO Find X3 Neo realizza scatti fotografici nitidi anche se il soggetto è in condizioni di scarsa illuminazione o addirittura in movimento. Inoltre, con il suo display AMOLED da 90 Hz, la compatibilità HDR10+ e la ricarica SuperVOOC flash 2.0 da 65 W, è lo smartphone ideale per realizzare contenuti multimediali, navigare online o utilizzare lo streaming e per chi desidera dalla propria fotocamera il meglio in termini di qualità e performance. Costa 799,99 euro nei colori Starlight Black e Galactic Silver.

OPPO Find X3 Lite 5G

Infine, c’è OPPO Find X3 Lite 5G, per accedere alla tecnologia evoluta della serei Find X3 a un costo più accessibile. Lo smartphone è dotato dello stesso design premium e ultra sottile dei suoi fratelli maggiori, è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 765G e possiede una quadrupla fotocamera, imaging IA e ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge da 65 W. Esce a un prezzo di 499,99 euro nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

“Design futuristico, un comparto fotografico all’avanguardia e un display immersivo da 1 miliardo di colori sono solo alcune delle caratteristiche premium che fanno degli smartphone della nuova OPPO Find X3 Series i device perfetti per tutti coloro che amano esprimere la propria creatività, riscoprendo il mondo che li circonda. Le numerose promozioni, inoltre, consentono a sempre più utenti di vivere a 360° l’ecosistema OPPO, ricco di prodotti audio e wearable che rendono la vita di tutti i giorni ancora più semplice”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

La promo di vendita

Per il lancio dei suoi top di gamma OPPO ha messo a punto una ricca promozione di vendita: fino al 30 aprile 2021, tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone della nuova serie potranno ricevere, incluso nel prezzo, tutto il meglio della tecnologia OPPO: