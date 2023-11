La PS5 Pro sarà un mostro di potenza [rumours]

C’è un video sulla PS5 Pro che sta facendo il giro del mondo e afferma che la nuova, presunta console PlayStation di Sony sarebbe un vero e proprio “mostro di potenza“. Anzi, di più, una “bestia”, come la definiscono i media anglosassoni.

Non c’è ancora alcuna conferma ufficiale sull’arrivo di una versione PS5 Pro, ma ci sono molte voci e indiscrezioni secondo le quali un aggiornamento della celebre console giochi sarebbe in gestazione. Se i gossip si riveleranno azzeccati, ci sono buone probabilità che vedremo il nuovo prodotto nel 2024 o, al massimo, all’inizio del 2025, poiché l’attuale generazione della console giapponese dovrebbe rimanere in commercio fino al 2028. Un dato che, secondo gli analisti, è stato dedotto da alcuni documenti di Microsoft trapelati sul Web, secondo i quali il colosso di Redmond dovrebbe presentare la prossima Xbox nel 2028. Se ciò accadrà davvero, la PS6 sarà sicuramente pronta in marcatura.

Sebbene ci siano molte voci e segnalazioni sull’esistenza di una PS5 Pro, poche fonti hanno divulgato informazioni su quali sarebbero le sue caratteristiche tecniche. Un nuovo video YouTube di Red Gaming Tech, che pubblichiamo in questa pagina, fornisce tuttavia alcune specifiche.

Come riporta GamingBible, la PS5 Pro porterà in dote un massiccio aggiornamento dell’APU rispetto alla PS5 base. Inoltre, dovrebbe integrare una CPU Zen 2 a otto core con clock a 4GHz.

A complemento di ciò ci sarà una GPU RDNA 3 a 2,8 GHZ e 16 GB di memoria GDDR6 da 18.000 MT/s con una larghezza di banda di 587 GB/s. Un corredo davvero impressionante.



L’unico problema, per i consumatori, potrebbe essere rappresentato dal prezzo, che per ora tuttavia non è stato rivelato.

Considerata la distanza dall’eventuale commercializzazione, tutte queste informazioni devono essere prese un po’ con le pinze. Ma non c’è dubbio che ne sapremo di più nei prossimi mesi.