Motorola Edge 40 Pro : compatto, potente e con super ricarica [recensione+video]

Motorola aggiorna la propria gamma premium e lancia Motorola Edge 40 Pro, uno smartphone che evolve l’esperienza della serie precedente, ma senza stravolgerla. Nei fatti si ripropone un design minimalista, caratterizzato da un display curvo su tutti i lati. Anche la scheda tecnica riceve un importante upgrade e riceve il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che anima buona parte dei recenti top di gamma. Motorola gioca la propria strategia con il potenziamento, quasi chirurgico, del sistema operativo Android in versione stock, con poche e intelligenti implementazioni. Il quadro viene impreziosito da un buon reparto multimediale, una notevole qualità costruttiva e un potente sistema di ricarica della batteria. Il prezzo non è alla portata di tutti, ma i 999 euro di listino rappresentano comunque una cifra sensibilmente inferiore rispetto alla concorrenza più blasonata.

Design

Il design di Motorola Edge 40 Pro continua quanto visto sulla precedente serie 30. Il look è caratterizzato da un display leggermente incurvato su tutti e quattro i lati e da una back cover con una piacevole finitura opaca. Bello anche il “quadrato” che ospita le fotocamere: sporge leggermente dal profilo, ma senza diventare eccessivamente ingombrante. Equilibrate anche le masse, con un peso che non supera i 200 grammi e uno spessore sotto i 9 millimetri.

Il display di Motorola Edge 40 Pro

Il display di Motorla Edge 40 Pro rappresenta uno dei punti esclamativi dello smartphone. Il pannello Oled dispone infatti di caratteristiche importanti, tra le quali emerge una velocità di aggiornamento che può arrivare fino a 165 Hz. La diagonale da 6,67 pollici è più che sufficiente per una corretta consultazione di qualsiasi contenuto e la risoluzione 1.080×2.400 pixel garantisce un perfetto livello di dettaglio. Ottima anche la resa colore, con una notevole visibilità anche all’aperto e la possibilità di effettuare una taratura fine della gamma colore.

L’hardware di Motorola Edge 40 Pro

La scheda tecnica del nuovo Motorola Edge 40 Pro è ben strutturata e consente un’esperienza d’uso di alto livello. Lo smartphone è mosso dal poderoso Snapdragon 8 Gen 2, un SOC di produzione Qualcomm che riesce ad imprimere al sistema grande potenza. Il telefono si muove con grande rapidità e non va in affanno, neanche se sottoposto a carichi di lavoro impegnativi. In questi frangenti, si apprezza il buon controllo delle temperature d’esercizio, con vanatggi tangibili in termini di resa energetica. Ne beneficia anche l’autonomia che, pur senza raggiungere livelli record, risulta apprezzabile. La batteria da 4.600 mAh fornisce energia per un’intera giornata di utilizzo e, al bisogno, può essere ricaricata con grande velocità, grazie a un sistema di ricarica che arriva fino a 125W.

In ambito memoria segnaliamo la presenza di 256 GB di spazio di archiviazione, purtroppo non espandibili, e di 12 GB di memoria Ram, che possono arrivare a 15 GB tramite il sistema integrato che mette a disposizione dei processi di multitasking una porzione della memoria fisica.

Il lettore delle impronte digitali è collocato sotto al display e si rivela rapido ed affidabile.

UI Experience

Motorola Edge 40 Pro è animato da Android 13, in una versione assai simile alla distribuzione stock del robottino verde. Al solito, il brand di Lenovo inserisce alcune utili ed importanti funzioni, che troviamo nell’applicazione “Moto” e che regalano allo smartphone quel classico “qualcosa in più”. In particolare si resta conquistati dalle possibilità di personalizzazione grafica della UI, ma anche dai notevoli livelli di protezione dei dati. In tema di produttività, particolare menzione merita Ready For, un software che consente di connettere il telefono (sia con sia senza cavo) a un PC e utilizzarlo in modalità desktop, con l’ausilio di tastiere e mouse in uso al computer. Non solo, il telefono può diventare veicolo per lo streaming, per le videoconferenze o per il gaming. Uno strumento che diventa a tratti indispensabile per godere della flessibilità del sistema Android in ambiente Windows.

La fotocamera

La fotocamera è un reparto ben concepito e capace di regalare soddisfazioni in qualsiasi ambito di utilizzo. L’elemento principale è costituito da un sensore da 50 Megapixel con lente f/1.8 ed è affiancato da un’unità ultrawide con la medesima risoluzione. C’è poi un terzo protagonista, uno zoom 2x, che lavora su un elemento sensibile da 12 Megapixel. La particolarità di questa cam è quella di essere studiata per ottenere la massima resa in modalità ritratto e i risultati sono di buon livello. Gli scatti sono apprezzabili anche con le altre fotocamere che offrono performance equilibrate e colori omogenei anche scattando in scarse condizioni di luce. L’intervento della modalità notturna migliora ulteriormente la situazione, con scatti ben leggibili ed equilibrati. Di fatto Edge 40 Pro offre un’esperienza di scatto che non raggiunge i migliori cameraphone, ma che risulta appagante nell’utilizzo quotidiano e in linea con le prerogative complessive del prodotto. Tra l’altro, rispetto allo scorso anno, c’è stato un percepibile miglioramento nella gestione della messa a fuoco, che risulta più rapida e maggiormente precisa. Situazione che si ripropone anche in ambito video, con un’affidabilità decisamente superiore nel riconoscere la scena o nel tracking del soggetto. A tale proposito ci sono anche utili funzioni per massimizzare la resa dello sfocato quando si registrano clip. La risoluzione dei video può arrivare fino all’8K a 30 fps ma anche a un più utile 4k a 60 fps. La selfie cam dispone di un sensore da ben 60 Megapixel che permette di girare video in 4k a 60 fps. La resa risulta soddisfacente, sia per le foto sia per le clip.

L’audio di Motorola Edge 40 Pro

L’audio del telefono è di buon livello. Gli speaker sono stereo, con una capsula auricolare che rende sonorità un po’ più calde e un corretto livello di volume, e un vivavoce con qualche rimbalzo metallico. Bene la riproduzione musicale che beneficia dell’emissione stereofonica del suono e di una qualità acustica decisamente buona.

Gli Awards di Cellulare Magazine: Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro si aggiudica due Awards da parte della nostra redazione. Ci è particolarmente piaciuto il display, per la resa cromatica, ma anche e soprattutto per il refresh rate a 165Hz. Abbiamo assegnato anche l’award hi-tech, per premiare la particolare cura del produttore nell’inserire funzioni e software particolarmente utili nell’utilizzo quotidiano e mai ridondanti rispetto alle specifiche di base di Android.

Il Giudizio di Cellulare Magazine

Motorola Edge 40 Pro è uno smartphone importante. Con una scheda tecnica al top e scelte costruttive intelligenti, sia per gli aspetti software sia per quelli strutturali. Un prodotto che conquista con soluzioni semplici ed efficaci, che non si perde in inutili effetti wow, ma che punta sulla sostanza. Non si raggiungono i picchi di prestazione di alcuni concorrenti, ad esempio in ambito fotografico, ma la differenza è accettabile e coerente con un prezzo sensibilmente inferiore ai top di gamma di molti competitor. Particolarmente utile il sistema di ricarica a 125W. Peccato manchi il jack audio da 3,5 mm e la possibilità di espandere la memoria.

PRO Display di qualità e con refresh rate a 165Hz

Display di qualità e con refresh rate a 165Hz Fotocamera di buon livello

Fotocamera di buon livello Buona autonomia d’esercizio e ricarica a 125W

CONTRO Prezzo impegnativo anche se in linea con la qualità del prodotto

Prezzo impegnativo anche se in linea con la qualità del prodotto La memoria di storage non è espandibile

La memoria di storage non è espandibile Niente jack per le cuffie