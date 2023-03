Redmi Note 12 Pro 5G tutto ciò che serve al giusto prezzo [recensione+video]

Redmi Note significa da sempre, qualità al giusto prezzo. Non sfugge a questa considerazione l’intera nuova generazione Redmi Note 12, che si declina in ben quattro versioni. Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro+ e Redmi Note 12 Pro 5G, oggetto di questa recensione.

Un dispositivo con una solida base tecnica e con tutto ciò che serve per una positiva esperienza d’uso quotidiana. Naturalmente, parlando di Redmi Note, non si può non affrontare il tema prezzo, che diventa fattore fondamentale per la riuscita del prodotto. Ebbene Redmi Note 12 Pro 5G, parte da 399 euro un punto prezzo alla portata di una vasta fetta di utenti e capace addirittura di valorizzare ulteriormente la percezione del dispositivo. Tra l’altro Redmi Note 12 Pro 5G dispone di due tagli di memoria Ram, 6 o 8 GB (ma con un unico taglio di storage da 128 GB), con un listino, che si posiziona a 449 euro per la versione più performante. Importante sottolineare, che nella fase di lancio del prodotto e fino al 30 aprile i due modelli saranno interessati da una promo che taglia il prezzo a 379 e 399 euro. Ma il successo di questi prodotti non si cela solo nel prezzo, ma anche e soprattutto in importanti contenuti. All’appello non manca un bel display, un veloce sistema di ricarica della batteria, un buon comparto fotocamere e anche una notevole sensazione di qualità costruttiva.

Design

Il design di Redmi Note 12 Pro 5G non introduce particolari novità, ma si adegua al family feeling dei modelli più costosi di casa Xiaomi. Questo non vuol dire che il telefono non sia bello, anzi… Siamo rimasti conquistati dalla cornice a sezione piatta, che oltre a regalare al disegno tanta eleganza, aumenta in modo considerevole il grip, quando si impugna lo smartphone.

Bella la porzione posteriore con finitura lucida, che ha il solo difetto di sporcarsi con estrema facilità. In questo caso sarà utile utilizzare la custodia trasparente in dotazione che, oltre a prevenire le ditate sulla cover, protegge anche lo smartphone da botte e cadute. L’isola a sezione rettangolare che ospita le fotocamere appare ben integrata nel body e lo spessore è davvero limitato. In tema di dimensioni è giusto segnalare un ingombro trasversale inferiore agli 8 millimetri e un peso di 187 grammi.

Il display

Il display di Redmi Note 12 Pro 5G dispone di specifiche importanti. La tecnologia Flow Amoled ha consentito una riduzione negli ingombri del pannello a tutto vantaggio delle simmetrie del disegno e dello spessore complessivo, ma garantisce anche colori di ottimo livello, anche tarabili manualmente e un buon livello di luminosità. Non solo, lo schermo è piuttosto ampio, con una diagonale da 6,67 e dispone di una risoluzione Full HD da 1.080×2.400 pixel e della possibilità di utilizzare un refresh rate fino a 120HZ. Un display decisamente interessante, anche in considerazione della fascia di prezzo del prodotto.

L’hardware di Redmi Note 12 Pro 5G

La scheda tecnica del nuovo Redmi Note 12 Pro 5G è ben strutturata e consente al telefono un’esperienza d’uso di buon livello. Ci pensa il SOC Dimensity 1080 di Mediatek a motorizzare il dispositivo, un “propulsore” piuttosto potente e stabile nella prestazione, capace di imprimere un vigore notevole alle operazioni compiute con lo smartphone. Il processore riesce a contenere in modo opportuno le temperature d’esercizio, con relativi vantaggi in termini di autonomia, perché la batteria non ha problemi di surriscaldamento e riesce ad erogare tutti i 5.000 mAh a disposizione, con un flusso lineare. Importanti anche i dati riguardanti la velocità di ricarica della batteria stessa, che può accumulare energia a 67W ed essere completamente carica in tempi molto contenuti. Sul fronte memorie, ribadiamo la presenza di 128 GB di storage e di un doppio taglio di Ram, da 6 o 8 GB.

Il lettore delle impronte digitali è incorporato nel pulsante di accensione e si rivela veloce ed affidabile.

UI Experience

Redmi Note 12 Pro 5G è animato da Android 12, su cui lavora la MIUI 14, l’interfaccia storica di Xiaomi, un software ricco di funzioni ed altamente personalizzabile. Tante le funzioni di sicurezza per la protezione di dati e altre particolari funzionalità, come la possibilità di registrare lo schermo o di clonare un discreto numero di applicazioni, per utilizzare più account. Chi è solito far diventare il proprio smartphone un vero ponte di comando per le proprie attività apprezzerà la presenza di un trasmettitore IR, che permette a Redmi Note 12 pro 5G di trasformarsi in un telecomando per Tv o per periferiche compatibili con questa collaudata tecnologia.

La fotocamera

La fotocamera rappresenta un elemento di grande interesse del nuovo Redmi. Il produttore ha previsto uno schema con unità ultrawide, macro e standard. Ci concentriamo sulla ultrawide da 8 Megapixel e sulla standard da 50 Megapixel perché, come ormai noto, i sensori macro con caratteristiche modeste vengono facilmente superati da quelli standard e dall’intervento dell’intelligenza artificiale.

La cam principale ha un pedigree importante, perché ripropone un mix utilizzato poche generazioni fa su alcuni top di gamma. Ci riferiamo in particolare al sensore Sony IMX766, che fornisce prestazioni importanti anche in condizioni ambientali difficili. Il sistema è anche stabilizzato otticamente e questo porta notevoli vantaggi, sia per le foto sia per i video. Nel nostro test abbiamo cercato di utilizzare con maggiore frequenza questa unità, perché consente anche di eseguire zoom 2x senza perdita di dettaglio e perché la fotocamera ultrawide appare decisamente meno brillante, soprattutto quando si scatta al buio. Sì è vero, l’ausilio della modalità notte aiuta parecchio, ma è di tutta evidenza che gli 8 Megapixel a disposizione paghino un pegno importante ai 50 Megapixel dell’unità standard. Buona anche la resa della selfie camera, che dispone di 16 Megapixel e può girare video fino al Full HD a 60 fps; con la posteriore si arriva invece al 4k a 30 fps. Pregevoli anche gli scatti ottenuti in modalita “ritratto”.

L’audio di Redmi Note 12 Pro 5G

L’audio del telefono è di buon livello. Gli speaker sono stereo anche se abbiamo preferito la capsula auricolare che, durante le conversazioni telefoniche, restituisce un audio caldo e un volume piuttosto alto, fattispecie che si ripropone quando si attiva il vivavoce, ma con qualche rimbalzo metallico in più. La modalità stereo si fa apprezzare anche nell’ascolto di contenuti musicali o nella gestione dello streaming in genere.

Gli Awards di Cellulare Magazine: Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G si aggiudica tre Awards da parte della nostra redazione. Pur con qualche distinguo abbiamo apprezzato il modulo fotocamera, in particolare per la presenza di un sensore cosi pregiato. Ci ha convinto anche il display e anche il prezzo risulta ben centrato, anche in relazione ai contenuti proposti.

Il Giudizio di Cellulare Magazine

Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone riuscito, un dispositivo che rende onore alle tradizioni di questa gamma. Un prodotto con una solida base tecnica, un bel display, tanta autonomia e una bella fotocamera, il tutto a un prezzo assai lontano dai top di gamma e alla portata di una vasta fetta di potenziali utenti.

PRO Display di qualità

Display di qualità Buona fotocamera principale

Buona fotocamera principale Autonomia d’esercizio e ricarica a 67W

CONTRO Fotocamera Ultra Wide meno efficace della principale

Fotocamera Ultra Wide meno efficace della principale La cover posteriore tende a sporcarsi parecchio