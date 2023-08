La serie Asus Zenfone potrebbe essere giunta alla fine

Nel 2014, Asus ha lanciato la serie Zenfone, rivelatasi essere particolarmente prolifica. Sono stati 80, infatti, i dispositivi lanciati sotto questo marchio. Purtroppo, in base ad alcuni rapporti, sembra che per questa serie possa essere arrivata la fine della corsa.

Secondo TechNews, infatti, Asus si starebbe preparando a mettere fine alla serie di Asus. Forse non è una sorpresa, considerando che la compagnia è nel bel mezzo di una profonda riorganizzazione, che cambierà davvero il corso dell’azienda.

La divisione Zenfone, dunque, sarà eliminata, e i dipendenti saranno riassegnati al reparto ROG. Buone notizie per loro, quindi, ma non tutti saranno così fortunati. Il processo di ristrutturazione infatti comporterà una riduzione del numero di dipendenti nei reparti PC in Taiwan e in Cina, che Asus ha deciso di non riassegnare da nessuna parte. Al momento non c’è alcun commento da parte dell’azienda, ma ben presto scopriremo se questo rapporto dice il vero.