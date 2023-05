La serie Honor 90 lanciata in Cina con fotocamere pazzesche

Oggi sono stati presentati in Cina l’Honor 90 e l’Honor 90 Pro. Niente paura, però: l’azienda ha confermato in un comunicato stampa che i dispositivi arriveranno presto anche a livello internazionale. Saranno sicuramente un miglioramento rispetto ai modelli precedenti: andiamo a vedere in cosa.

Honor 90 Pro

La versione Pro del nuovo smartphone di Honor è dotata di un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e di un display AMOLED da 6,78 pollici, con una risoluzione di 2.700 x 1.224 pixel. Lo schermo avrà un refresh rate di 120 Hz, supporto HDR e una luminosità superiore a 1.000 nit.

Le fotocamere posteriori hanno visto un aggiornamento niente male: lente principale da 200 Megapixel, ultragrandangolare da 12 Megapixel e obiettivo ritratto da 32 Megapixel con zoom ottico 2,5x e OIS. Anche le fotocamere anteriori sono sorprendentemente potenti: ce n’è infatti una principale da 50 Megapixel e una di profondità da 2 Megapixel.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 90 W, arrivando al 56% di energia in 15 minuti. Lo smartphone è inoltre dotato di altoparlanti stereo e di GPU Turbo X. Altre specifiche includono MagicUI 7.1 basato su Android 13, NFC e una frequenza di modulazione PWM UHF a 3840 Hz per una maggiore protezione degli occhi dell’utente.

L’Honor 90 Pro è disponibile in quattro colori, per ora solo in preordine: argento, nero, verde e blu “Ice Feather”. Il prezzo della versione 12/256 GB è di CNY3.299 (€435), la versione 16/256 GB costa CNY 3.599 (€475), mentre la versione 16/512 GB è di CNY3.899 (€515). Il debutto è previsto per il 7 giugno.

Honor 90

Honor 90 versione in versione base è dotato di Snapdragon 7 Gen 1 e schermo OLED da 6,7″ con una risoluzione di 2.664 x 1.200 pixel, 1 miliardo di colori, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 1.600 nit.

Le fotocamere sono molto simili alla versione Pro: c’è la frontale da 50 Megapixel, la principale da 200 Megapixel e l’ultragrandangolare da 12 Megapixel. La terza invece è un sensore di profondità da 2 Megapixel.

La batteria ha una ricarica da 66W ed è anche compatibile con la ricarica Power Delivery da 40W nel caso in cui non si disponga del caricatore proprietario. Honor 90 è disponibile anche in quattro colori, gli stessi della versione Pro: verde, nero e blu. Il prezzo della versione 12/256 GB è di CNY2.499 (€330), la variante 16/256 GB costa CNY2.799 (€370), mentre l’opzione 16/512 GB è venduta al prezzo di CNY2.999 (€395). La vendita inizierà, anche questo caso, il 7 giugno.