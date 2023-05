La serie Oppo Reno10 in arrivo il 24 maggio

Si avvicina il lancio della serie Oppo Reno10 che, come trapelato da alcuni rendering, dovrebbe essere dotata di un design della fotocamera completamente nuovo. La gamma, apparsa in un video pubblicato online, avrà infatti un’isola ovale che ospiterà al suo interno i sensori di immagine.



Secondo la breve clip, inoltre, la data di lancio sarà il 24 maggio. Il video – dopo essere stato pubblicato – è stato rimosso, ma non prima che fosse catturato il suo ghiotto contenuto.

Anche il bene informato portale Digital Chat Station ha rivelato che Oppo Reno10 e Oppo Reno10 Pro integreranno fotocamere dedicate ai ritratti con zoom ottico 2x e avranno una scocca particolarmente leggera.

Oppo Reno10

Oppo Reno10 dovrebbe avere uno schermo da 6,7 ​​pollici con risoluzione 1080p e lati curvi, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e fotocamera selfie da 32 Megapixel con sensore IMX709. La parte posteriore sfoggerà una fotocamera principale da 64 Megapixel con sensore Omnivision OV64B, un’unità ultrawide da 8 Megapixel con sensore Sony IMX355 e una fotocamera per ritratti IMX709 da 32 Megapixel.

La versione base della gamma sarà invece alimentata da un chipset Snapdragon 778G con 12 GB di Ram. La batteria avrà una capacità di 4.600 mAh e supporterà la ricarica rapida da 80 W. Il telefono peserà 180 grammi e misurerà solo 7,58 mm di spessore.

Oppo Reno10 Pro

Oppo Reno10 Pro avrà uno schermo leggermente più grande da 6,74 pollici con una risoluzione di 2.772 x 1.240 pixel. La frequenza di aggiornamento, l’aspetto generale e la fotocamera frontale saranno identiche a quelle del modello base, mentre le principali differenze si troveranno sul retro e sotto la scocca. Lo smartphone avrà infatti una fotocamera principale da 50 Megapixel con sensore IMX890 e OIS, mentre i sensori ultra grandangolare e quello dedicato al ritratto saranno esattamente gli stessi del Reno10 base. Reno10 Pro sarà mosso dal chipset Dimensity 8200, con NPU MariSilicon X e ricarica SuperVOOC da 100 W con una batteria da 4.600 mAh. Il corpo avrà un profilo sottile di 7,68 mm e peserà 186 grammi.

Fonte