La smart home di Nital costa la metà, sconti fino a 200 euro sulla videosorveglianza

È tempo di vacanze e di viaggi lontani da casa senza alcun pensiero. Nital ha però pensato alla sicurezza domestica e riserva un’importante offerta 2 in 1 sui prodotti dei marchi gestiti dalla Business Unit Hinnovation by Nital. Fino a mercoledì 30 giugno 2021, infatti, sono disponibili sul sito ufficiale diversi bundle che comprendono i dispositivi di Arlo, famoso brand americano specializzato nella sicurezza in casa, la serratura di Nuki, ma anche i sistemi di illuminazione smart Cololight e lo speaker Sonos.

Alcuni dei prodotti in promozione…

Sconti fino a 200 euro

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli utenti, che hanno la possibilità di acquistare dispositivi smart utili ad avere il perfetto comfort domestico, oltre alla possibilità di controllare la propria casa in ogni momento e da qualsiasi posto ci si trovi. Un esempio? La videocamera senza cavo Essential Spotlight di Arlo insieme al sistema Cololight Pro Starter Set, che include una base e 3 pannelli LED, a 149.99 euro invece di 199.98 euro, oppure Arlo Pro 3 Floodlight o il kit di 3 telecamere Essential Spotlight insieme a Cololight Pro Stone Set – composto da 6 pannelli esagonali LED – rispettivamente a 299.99 euro e 399.99 euro. Inoltre, per coloro che vogliono aumentare la sicurezza di casa, c’è la possibilità di acquistare la serratura smart di Nuki insieme ai kit di Arlo, con uno sconto di 200 euro. Infine, chi ama la musica non potrà non farsi tentare dallo speaker Roam di Sonos, modello portatile e impermeabile ideale da portare con sé anche in vacanza.

Per maggiori informazioni: www.hinnovation.it