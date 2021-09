La smart Home di TCL con robot aspirapolvere, frigoriferi e purificatori d’aria

Durante l’evento di questa mattina (qui trovate i nuovi TV 8K) TCL ha anche presentato alcuni nuovi prodotti per la smart home che arriveranno nei prossimi mesi. Qui trovate invece i modelli presentati ad aprile 2021, per un rapido confronto). Vediamoli nel dettaglio.

Frigoriferi: Cross Door RP470CXE0 e il Side by Side RP631SSE0

Ecco i due modelli di refrigeratori presentati dal TCL. RP470CXE0, il modello classico, include ora due cassetti per le zone fresche con scomparti appositamente progettati per mantenere un livello di umidità del 90%. In termini di design, è dotato di illuminazione LED verticale posizionata sui lati e una finitura opaca in acciaio inossidabile che resiste alle impronte e ai graffi.

modello Side by Side RP631SSEO

TCL ha anche presentato il nuovo RP631SSE0, un frigo extra-large da 631L che sarà lanciato ufficialmente sul mercato europeo nel mese di ottobre. Questo modello vanta un compressore inverter, la tecnologia AAT e il flusso d’aria multiplo e omogeneo per la conservazione degli alimenti. Grazie alla funzione Swing flow, l’aria fredda si diffonde in modo consistente attraverso continui getti che oscillano per mantenere la temperatura ad un livello di freschezza stabile. Il nuovo sistema garantisce che il cibo rimanga più fresco più a lungo, a differenza del soffiaggio diretto dell’aria che causa l’essiccazione e il congelamento degli alimenti. Inoltre, dimenticarsi la porta del frigorifero aperta un po’ più a lungo non sarà più un problema: una volta che la porta viene chiusa, tornerà alla temperatura ideale il 20% più velocemente rispetto ad un tradizionale frigorifero.

Durante l’evento è stato mostrato anche il nuovo frigorifero TCL C470 con display integrato

Lavatrici Serie P082

La Serie P082 con lavatrici da 8, 9 e 10 kg e la lavasciuga da 8+5Kg sarà lanciata in ottobre per il mercato europeo. È alimentata da un motore inverter digitale senza spazzole che, riducendo le vibrazioni del cestello, rende i prodotti più duraturi, vanta infatti una garanzia di 10 anni. Le lavatrici a dosaggio automatico da 8kg, 9kg, 10kg misurano il peso del bucato di ogni carico e calcolano la quantità di detersivo e ammorbidente necessaria per ogni ciclo di lavaggio.

Inoltre, la lavatrice è arricchita dalla funzione vapore che elimina i batteri più comuni, garantendo una migliore protezione igienica. Allo stesso tempo, questa funzionalità permette di ammorbidire maggiormente le fibre dei capi, così da ridurne i tempi di stiratura. La lavatrice e asciugatrice da 8+5 kg è dotata anche di Air Refresh, un programma economico e igienizzante, che permette di rinfrescare e ammorbidire i capi tramite la generazione un micro-vapore che penetra nelle fibre, così da rimuovere gli odori ed eliminare i batteri comuni. In questo modo, è possibile avere sempre abiti freschi e profumati evitando lunghi lavaggi, così da preservare la durata dei tessuti più delicati e rispettare maggiormente l’ambiente.

Si è poi rivisto anche il modello X10 una lavatrice futuristica dotata di display e doppio cestello.

Lavatrice X10

Purificatori d’aria Breeva

Breeva A5, vincitore del Red Dot Design Award, è sia un purificatore d’aria intelligente sia una decorazione elegante per la casa. Ha un avanzato sistema di filtraggio 5-in-1 , filtro TRUE HEPA H13 e luce UV-C. breevaShield. Può rimuovere più del 99,9% di batteri e virus comuni come H1N1. Gli utenti possono monitorare la qualità dell’aria in tempo reale grazie al sensore laser di polvere e al sensore VOC. Di notte, TCL Breeva A5 fornisce un ambiente perfetto per aiutare a dormire meglio, grazie alla sua modalità notturna a soli 26dB e al controllo dell’illuminazione ambientale.

Breeva A5

Robot Aspirapolvere

Sweeva 6500 è il robot aspirapolvere top di gamma di TCL. È dotato di un serbatoio aggiuntivo per lo svuotamento automatico, posizionato nella base di ricarica e dell’ultimo sistema di navigazione LDS.Ha una forza di aspirazione di 2.700 Pascal e sensori multipli. Non aspira solo la polvere, ma permette di sterilizzare il pavimento ed eliminare pollini, allergeni e forfora animale. Questo grazie alla sua luce UV-C integrata e al filtro HEPA lavabile..

Sweeva 2000

Grazie all’app TCL Home, ad Amazon Alexa e a Google Assistant, gli utenti possono avere il pieno controllo di questo dispositivo anche a distanza. Inoltre, attraverso l’app TCL home, è possibile creare una mappa della casa personalizzata e configurare facilmente un piano di pulizia. È possibile creare e memorizzare più mappe per semplificare le pulizie della casa.