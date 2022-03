L’aggiornamento di Apple iOS 15.4 causa battery drain su alcuni iPhone. Le spiegazioni possibili.

All’inizio della settimana, Apple ha iniziato a distribuire le release iOS 15.4 per iPhone, insieme a iPadOS 15.4, watchOS 8.5, macOS Monterey 12.3, tvOS 15.4 e HomePod Software 15.4.

Fa le novità principali del nuovo software, c’è la possibilità di sbloccare il telefono utilizzando Face ID anche indossando una mascherina. Il nuovo Face ID funziona solo sulla generazione di iPhone 13 e iPhone 12 ed è più lento e, comprensibilmente, meno sicuro.

Ma c’è un altro problema che sembra affliggere iOS 15.4 poiché un numero crescente di consumatori sta segnalando una forte diminuzione della durata della batteria dopo aver installato l’aggiornamento.

Ci sarebbero utenti che si sono ritrovati con un iPhone 13 Pro Max che dura solo mezza giornata. O un vecchio iPhone 11 che scarica l’80% della carica della batteria in 24 ore con sole due ore di utilizzo dello schermo.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

Il problema, al momento, non sembra particolarmente esteso e capita a volte che vi siano problemi temporanei della batteria dopo un aggiornamento. Anche perché iOS 15.4, oltre a permettere di sbloccare i dispositivi di Apple con la mascherina, include ben 39 correzioni di vulnerabilità.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che Apple abbia iniziato a utilizzare la frequenza di aggiornamento ProMotion massima di 120 Hz in modo più assiduo. Un’ipotesi plausibile, che però non può rappresentare la spiegazione completa del problema poiché solo i modelli iPhone 13 Pro e Pro Max offrono la funzionalità ProMotion e non sono gli unici dispositivi interessati al battery drain.

Apple per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione uffiiale ma sta sicuramente monitorando la situazione e non è escluso che il problema possa essere risolto con un nuovo aggiornamento nelle prossime ore.