Lancia il Leica Leitz 2, lo smartphone per gli appassionati di fotografia

Leica è un’azienda tedesca dedicata alla fotografia, che già in passato ha collaborato con Huawei per portare smartphone dotati di lenti di alta qualità. Ma non solo: è anche entrata nel campo della telefonia con il Leica Leitz, rilasciato l’anno scorso in esclusiva in Giappone. E non contenta, ora ha rilasciato un seguito: il Leitz 2.

Come si può immaginare, il Leica Leitz 2 è uno smartphone dotato di fotocamere al top di gamma. Arriva equipaggiato con un sensore da 1” da 47,2 Megapixel, una delle poche così grandi nel settore smartphone. Le dimensioni permettono alla lente di catturare immagini super chiare e a qualsiasi condizione d’illuminazione. La lunghezza focale è pari a 19 mm mentre l’apertura massima arriva a f/1,9. C’è inoltre uno zoom solo digitale di 6x.

Questa è affiancata da un’altra lente da 12,6 Megapixel, lunghezza focale di 27 mm, apertura di f/2,3 e zoom digitale fino a 8x. Infine, c’è un’ultima lente di profondità da 1,9 Megapixel.

Ma anche le altre specifiche sono interessanti: Leica Leitz 2 dispone di uno schermo OLED da 6,6 pollici, con refresh che arriva fino ai 240 Hz. Nel cuore dello smartphone c’è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Infine ci sono una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida e jack da 3,5 mm. Purtroppo non sono tutte rose e fiori: infatti il Leica Leitz 2 è un’altra volta disponibile soltanto in Giappone. E non solo: anche il prezzo non è particolarmente accessibile. Si parla infatti di 225.360 yen, ovvero 1550€.