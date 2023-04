vivo lancia Y78+, smartphone di fascia economica con grande schermo e batteria.

vivo ha rivelato il nuovo modello di smartphone della serie Y, ovvero vivo Y78+. Sarà un’offerta piuttosto interessante, poiché a un prezzo contenuto saranno abbinate specifiche non da poco.

Infatti vivo Y78+ vanterà di uno schermo di tutto rispetto, un AMOLED da 6,78 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display sarà curvo, con sensore per le impronte sotto lo schermo, e avrà una luminosità di ben 1.300 nits.

Altra caratteristica di punta sarà la batteria, da 5.000 mAh con ricarica veloce da 44 W. Purtroppo il processore delude leggermente, ma per un dispositivo di questa fascia bisogna aspettarselo: è uno Snapdragon 695. Tuttavia le opzioni di memoria sono molte: ci sono 8 GB/12 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna. Inoltre con il sistema operativo OriginOS 3 si possono aggiungere fino a 8 GB di RAM virtuale.

Per il comparto fotografico, poi, si prospetta un sensore principale sul retro da 50 Megapixel, assieme a uno di profondità da 2 Megapixel. Frontalmente invece c’è una selfie cam da 8 Megapixel.

vivo Y78+ sarà lanciato inizialmente in Cina a un prezzo di circa 210 euro per la versione da 8/128 GB, mentre quella da 8/256 GB costerà 230 euro e quella da 12/256 GB ne costerà 260. Al momento mancano informazioni su un rilascio internazionale: curiosamente manca anche una versione “non plus”: del resto lo smartphone non è certo un top di gamma.