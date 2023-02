Lancia Xiaomi Watch S1 Pro, lo smartwatch moderno dall’aspetto classico. MWC2023

Tantissime novità da parte di Xiaomi per oggi: dopo aver mostrato la nuova serie Xiaomi 13, la compagnia ha anche rivelato nuovissime informazioni sui propri prodotti IoT (Internet of Things). Fra questi c’è uno smartwatch: Xiaomi Watch S1 Pro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Xiaomi Watch S1 Pro è stato studiato per essere la sintesi fra gli orologi tradizionali e gli innovativi smartwatch. Realizzato con materiali di qualità, dispone di uno schermo AMOLED da 1,47 pollici, corona girevole e vetro in cristallo di zaffiro antigraffio.

Grazie al design fluido dell’interfaccia utente, nonché alle animazioni ottimizzate, l’orologio è in grado di offrire un’esperienza utente unica. Funziona particolarmente bene in coppia con un telefono della serie Xiaomi grazie alla funzione di accoppiamento rapido, rendendo semplicissima la configurazione e la ricezione delle notifiche.

Per gli sportivi, inoltre, lo smartwatch di Xiaomi è in grado di tracciare in tempo reale l’impressionante numero di 100 attività contemporaneamente. Ci sono tantissimi programmi per misurare l’allenamento, la salute, le calorie, il sonno, la frequenza cardiaca, l’ossigeno, e tantissimo altro.

La batteria, poi, non è da meno: può durare fino a 14 giorni, e con soli 10 minuti di ricarica si guadagnano ben 2 giorni di utilizzo. In aggiunta c’è la ricarica wireless, in grado di portare al completo la batteria in 85 minuti. Infine grazie al sistema di intelligenza artificiale e al potente microfono, le chiamate saranno sempre chiarissime anche dallo smartwatch.

Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile a partire da 299,99€ su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia. Potrà essere acquistato nelle varianti Black e Silver.