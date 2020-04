L’app allertaLOM arriva anche sull’AppGallery di Huawei

L’app allertaLOM messa a punto dalla Regione Lombardia per monitorare il Coronavirus è ora disponibile per il download su Huawei AppGallery.

Lo store di Huawei, dunque, continua ad arricchirsi di nuove app a gran ritmo e, soprattutto, riesce a pubblicare quasi in tempo reale, anche le app che si affacciano solo ora sul mercato. Nella giornata di ieri abbiamo visto sbarcare sugli smartphone Huawei le mappe di Here We Go Navigator, mentre oggi è la volta di di allertaLOM, pubblicizzata da Regione Lombardia nei giorni scorsi con una serie di messaggi Sms giunti sui nostri telefonini.

Sviluppata per inviare in tempo reale le allerte emesse dalla Sala Operativa di Protezione Civile, allertaLOM, in occasione dell’emergenza Coronavirus, si è evoluta in uno strumento di partecipazione attiva della cittadinanza al monitoraggiodella diffusione del virus e in un canale di informazioni aggiornate sulle disposizioni regionali in materia. In pratica si tratta di un diario giornaliero, sotto forma di questionario anonimo, che monitora lo stato di salute degli utenti, così da aiutare a tracciare una mappa più dettagliata del contagio.

Per scaricare l’allertaLOM basta cercarla sull’AppGallery e procedere al download sul proprio dispositivo.

AppGallery è oggi disponibile in oltre 170 Paesi ed è il terzo app store nel mondo con oltre 55mila app disponibili. In Europa registra 26 milioni di utenti attivi e oltre 1.2 miliardi di download.