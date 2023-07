L’app di AUTODOC: alcune informazioni utili

AUTODOC ha fatto progettare per l’iPhone un’app specifica per fornire un aiuto concreto a quanti intendono utilizzare la sua piattaforma online alla ricerca di pezzi di ricambio per la propria vettura. L’app in questione, facilmente reperibile su Google play e scaricabile da App Store, scansionando l’apposito codice QR, può essere scaricata sul proprio iPhone.

L’applicazione consente di aver accesso ad un vasto catalogo di parti di ricambio, tutte perfettamente visualizzabili grazie ad immagini di ottima qualità. In questo catalogo è possibile trovare oltre 1.000.000 articoli di alta qualità per 5914 tipi di veicolo di 45 marchi: e tutto questo comodamente sul proprio iPhone. Tutte le parti contenute nel catalogo sono rigorosamente nuove e non di seconda mano. Il catalogo è facile da consultare e permette di eseguire ricerche mirate su specifici articoli e modelli d’auto. La possibilità di visualizzare i singoli prodotti rappresenta inoltre un concreto aiuto nella scelta del ricambio adatto per la propria vettura. La selezione dei prodotti può avvenire, come accennato, per marca e modello, rendendo ancora più comodo e veloce effettuare di un ordine. La funzione 1-click order, che si attiva dopo il primo acquisto, rende gli ordini ancora più semplici e veloci. Sull’app di AUTODOC sono poi disponibili ben 15 metodi di pagamento, che facilitano ulteriormente la vita. Autodoc offre inoltre spedizioni in tutte le città e regioni d’Italia, isole comprese.

Tramite l’app si ha la possibilità di ottenere un supporto diretto dal centro assistenza clienti, i cui specialisti, raggiungibili online per chat o per telefono, saranno ben lieti di rispondere a tutte le domande relative alle parti di ricambio che interessano. Questo servizio di consulenza è inoltre disponibile in tutte le maggiori lingue europee ed è completamente gratuito per tutti gli utenti che hanno scaricato l’app. Nel caso non si abbiano del tutto le idee chiare sull’esatto componente che l’auto necessita, per mezzo dell’app è possibile attivare il servizio AUTODOC PLUS Expert. Questo servizio supplementare fa in modo che gli esperti di Autodoc verifichino la compatibilità dei pezzi ordinati con il veicolo del cliente, evitando in questo modo che venga spedito a casa il pezzo sbagliato.

L’app memorizza inoltre in ordine cronologico tutti i dati relativi agli ordini effettuati, permettendo in questo modo di ordinare di nuovo gli stessi articoli senza doverli cercare di nuovo, nonché di salvare qualsiasi parte di ricambio nella lista dei desideri, in modo da creare una sorta di archivio personalizzato. Essa permette poi di ricevere notifiche sullo stato dell’ordine, oltre che informazioni sugli sconti e le promozioni in corso, permettendo un importante risparmio di denaro.

Riassumendo, l’app di Autodoc si presenta come un pratico e comodo supporto per quanti hanno bisogno di un aiuto concreto per trovare il pezzo di ricambio adatto per la propria auto.