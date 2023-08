L’app di ChatGPT arriva finalmente su Android in Italia

Dopo il suo debutto soltanto in alcuni paesi, finalmente l’attesa applicazione di ChatGPT per Android arriva oggi anche in Italia. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Ovviamente, anche prima era possibile utilizzare l’intelligenza artificiale di OpenAI direttamente dal browser. Tuttavia questo poteva risultare scomodo sugli schemi più piccoli, ed è qui che arriva l’app. Per utilizzarla non è necessario sottoscrivere ad alcun abbonamento, anche se questo ovviamente sbloccherà funzionalità aggiuntive come un modello più “intelligente” e risposte più rapide.

Dopo la lunga diatriba relativa alla privacy di ChatGPT (di cui l’Italia è stata protagonista), possiamo essere piuttosto sicuri che l’app presenti opzioni di privacy adeguate: alcune informazioni potrebbero essere raccolte, ma non saranno condivise con nessuno e potranno essere cancellate in ogni momento.

Se volete provare l’applicazione, vi basterà andare sulla pagina del play store, scaricarla e accedere con il vostro account (o crearne uno). In questo modo questo strumento potentissimo sarà davvero nelle vostre mani.