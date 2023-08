L’app di YouTube cambia schermata: ecco come sarà

Se notate che la pagina principale di YouTube non vi sta suggerendo contenuti come al solito, non dovete preoccuparvi di problemi tecnici o errori di pagina. La situazione è semplice: Google sta intraprendendo un’azione per “migliorare l’esperienza” e raccogliere dati.

L’Annuncio di Google

Sulla sua pagina di supporto, Google ha lanciato i dettagli di questa nuova iniziativa. Dal momento in cui questa novità è stata introdotta, se avete disattivato la cronologia delle visualizzazioni su YouTube e non hai una cronologia significativa, alcune funzionalità che si basano sulla cronologia per fornire suggerimenti sui video verranno disattivate. Questo include l’home stream di YouTube. Le persone che hanno scelto di non tenere traccia della loro cronologia di navigazione su YouTube vedranno solo i video dai canali che seguono, oltre ai risultati delle ricerche. Le schede di esplorazione per argomento rimarranno comunque accessibili.

Graduali cambiamenti

La nuova modalità verrà implementata gradualmente nei prossimi mesi. Ciò significa che se siete tra gli interessati, la tua homepage di YouTube potrebbe variare di giorno in giorno.

L’importanza dei suggerimenti

I consigli sono un elemento chiave nella navigazione all’interno di YouTube, sia nella home page che nella colonna di destra durante la visione di un video (o sotto il video su dispositivi mobili), o alla fine di un contenuto. Senza una cronologia significativa, questi suggerimenti perdono la loro rilevanza. Tuttavia, disattivare questi suggerimenti potrebbe limitare la varietà di contenuti mostrati agli utenti. È possibile che l’assenza di suggerimenti spinga gli utenti a attivare la cronologia, il che consentirebbe a Google di raccogliere dati sulla navigazione. Da un altro punto di vista, la disattivazione della cronologia potrebbe anche avere un effetto positivo, considerando la qualità non sempre eccelsa delle raccomandazioni attuali. Offrendo solo video dai canali seguiti, questa modalità potrebbe rivelarsi un modo nuovo e interessante per usufruire di YouTube. Se desideri apportare modifiche alla tua cronologia di YouTube, puoi farlo facilmente dalla sezione “Le mie attività” del tuo account Google.