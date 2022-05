L’app Google TV migliora (finalmente) con tutte le ultime novità per mettere al centro l’utente

Rivoluzione per Google TV. Come promesso da diversi mesi, è in corso lo sviluppo della nuova interfaccia di Google TV per Android. La versione 4.32.50 offre diverse nuove funzionalità, incluso un feed di notizie “In evidenza”. In programma anche la riorganizzazione di altri elementi dell’applicazione, con schede parzialmente ridisegnate.

La scheda “Home” viene quindi rinominata “Per te”. Posizionata sempre in seconda posizione nella barra nella parte inferiore dello schermo, ora ci saranno due scorciatoie “film” e “serie” che consentono l’accesso ai consigli corrispondenti durante lo scorrimento verso il basso.

La scheda del negozio, la terza da sinistra, nel frattempo diventerà più evidente quando il negozio di film e serie di Google Play scomparirà più tardi a maggio, osserva 9to5Google. Infine, scopriamo che la libreria e l’elenco di lettura sono stati raggruppati sotto forma di schede (nella parte superiore dello schermo) nella sezione dedicata ai contenuti specifici dell’utente (“Your Stuff” in inglese).

La novità più importante

Naturalmente, la principale novità di questo aggiornamento di Google TV per Android è l’arrivo di Highlights in una scheda dedicata. In particolare consentono di visualizzare video di YouTube, ma anche articoli relativi ai propri contenuti preferiti (notizie, recensioni, ecc.). Questi articoli vengono aperti tramite schede personalizzate su Google Chrome ed è possibile visualizzare ulteriori In evidenza tramite un comando aggiunto accanto all’icona di condivisione.

Tuttavia, sembra possibile solo modificare il contenuto visualizzato nella scheda “In evidenza”, secondo le proprie preferenze, mettendo un like o un non mi piace sugli elementi visualizzati. Questo potrebbe rivelarsi scoraggiante.

9to5Google fa inoltre notare giustamente che l’interfaccia ha troppi spazi vuoti e quindi attualmente manca di densità. Resta da vedere se Google sceglierà di correggere la situazione o meno su una versione futura dell’applicazione.