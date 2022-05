L’app Huawei Health aggiunge nuove funzioni in abbonamento premium

Con HUAWEI Health+, Huawei introduce un nuovo servizio di abbonamento premium a pagamento per gli utenti che desiderano funzioni più avanzate per la salute e il fitness.

Fra i nuovi servizi, Stay Fit Plan, permetterà all’utente di creare un regime corretto per mantenersi in salute. Sarà possibile creare allenamenti e piani alimentari con promemoria automatici in base ai giorni di allenamento personale, agli obiettivi di allenamento e ai cibi preferiti.

Utilizzando l’Analisi Nutrizionale è possibile inserire i dati nutrizionali per ogni pasto e calcolare un conteggio delle calorie estremamente accurato che può aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi.

Per aiutare la respirazione, l’Allenamento della respirazione consente di creare e sviluppare la propria routine di esercizi di respirazione, incoraggiando la costanza e garantendo che la pratica si adatti alla vita quotidiana dell’utente.

Costi e disponibilità di Huawei Health+

L’abbonamento a HUAWEI Health+ costerà 7,99 euro al mese o 59,99 euro all’anno. La versione beta sarà disponibile da oggi fino al 30 giugno, mentre la versione completa verrà lanciata il 30 giugno su HMS e Android.