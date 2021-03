Apple ha ufficializzato la data della prossima Worldwide Developers Conference (WWDC), che si terrà dal 7 all’11 giugno.

Come l’anno scorso, sarà un evento solo online e sarà gratuito per tutti gli sviluppatori. Ma l’evento offrirà tanti spunti di interesse anche per coloro che non appartengono al mondo degli sviluppatori: Apple presenterà infatti le prossime versioni dei suoi sistemi operativi: iOS, iPadOS, watchOS, macOS e tvOS.



Per quanto riguarda gli sviluppatori, ci saranno sessioni online, laboratori 1:1 che offriranno assistenza tecnica e “nuovi modi per gli sviluppatori di interagire con ingegneri e designer Apple”. Non mancheranno numerosi keynote i cui argomenti saranno resi noti nel corso delle prossime settimane.



Apple fornirà tutte le informazioni riguardo alla Worldwide Developers Conference 2021 sulla relativa app Apple Developer app e sul sito Apple Developer website, oltre che via email.