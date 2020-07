L’auto usata si acquista con lo smartphone: una realtà ormai consolidata

Chi l’avrebbe mai detto che un giorno saremmo riusciti ad acquistare un’auto usata utilizzando semplicemente lo smartphone. Eppure oggi questa è una realtà ormai consolidata. Il settore delle auto usate è in forte crescita da ormai diversi anni, grazie anche alle nuove tecnologie.

Sono tanti, infatti, i servizi che si possono utilizzare per visionare ed acquistare un’auto usata direttamente dallo smartph ne, in maniera sicura e comoda. Cerchi, ad esempio, una Audi A3 usata? Nessun problema, puoi trovarla grazie al tuo smartphone in pochi minuti.

Grazie alle nuove app e siti specializzati, infatti, è possibile impostare opzioni di ricerca attraverso parametri diversi come il colore, il marchio, l’anno di immatricolazione etc. D’altronde gli italiani, e non solo, si sono sempre dimostrati molto sensibili rispetto alle auto usate ed all’utilizzo dello smartphone. Unendo queste due componenti non poteva che venirne fuori qualcosa di positivo.

I perché dell’auto usata

Ma cosa spinge gli italiani a scegliere l’auto usata? Innanzitutto il risparmio, visto che ancora molti italiani preferiscono sostituire l’auto ogni 2-3 anni. Questo si traduce nella possibilità di trovare sul mercato auto di ottima fattura e con pochi anni. In più il fatto di riuscire a trovare migliaia di auto usate con pochi click è un vantaggio non da poco per gli italiani. Per trovare quella che ci interessa di più non serve uscire di casa e recarsi presso i vari concessionari. Bastano, infatti, pochi minuti per inserire tutti i parametri che ci interessano e trovare l’auto che cerchiamo. Uno dei vantaggi più apprezzati riguarda la possibilità di cercare un’auto in qualsiasi momento della giornata, senza vincoli e senza problemi di orari.

Le auto usate più cercate online

Grazie allo smartphone, come abbiamo visto, possiamo avere accesso a migliaia di auto usate. Ma quali sono quelle più cercate sul web? Tra le più cliccate c’è l’Audi A3 business. Parliamo di una vettura sportiva e versatile, che ha ricche dotazioni di serie e a richiesta e la dotazione di sicurezza.

I dettagli di questa vettura sono impeccabili, grazie alla scelta dei materiali e l’assemblaggio delle componenti, senza sbavature. In tutte le versioni risulta ben piantata terra, dotata di un’alta tenuta laterale, rapida nei cambi di direzione e piacevole come poche.

La frizione S tronic garantisce fluidità al cambio ed esalta le caratteristiche di questa vettura. Per quanto riguarda gli esterni, l’auto ha linee nette e muscoli ben in vista. Davanti sfoggia una mascherina enorme, che lascia spazio solo ai fari. La fiancata presenta un esaltante gioco di superfici concave e convesse che dai passaruota corrono lungo la portiera donando grande dinamismo. I consumi variano a seconda della motorizzazione. Per le versioni benzina si registra un consumo medio di 5,0-4,8 litri/100 km. Le versioni diesel disponibili da subito invece possono contare su consumi mediamente più bassi, rispettivamente di 3,6-3,5 litri/100 km.