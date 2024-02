Le cuffie Samsung migliorano ancora grazie a tutte queste nuove funzionalità

Samsung ha recentemente rivelato un’importante serie di aggiornamenti per le sue cuffie wireless Galaxy Buds attraverso un post sul proprio blog ufficiale. Queste innovazioni, destinate a modelli come i Galaxy Buds 2 Pro, i Galaxy Buds 2 e i Galaxy Buds FE, promettono di migliorare significativamente l’esperienza d’uso grazie a nuove funzionalità di connettività e di utilizzo.

Traduzione istantanea e connessioni multiple

Tra le funzioni più attese figura la traduzione istantanea per i possessori delle cuffie Galaxy Buds, inizialmente lanciata per il mercato indiano. Questa funzionalità permette di tradurre in tempo reale le conversazioni, facilitando la comunicazione senza la necessità di passarsi lo smartphone. Tuttavia, è importante notare che questa opzione è riservata a chi possiede sia le cuffie Galaxy Buds che uno smartphone della serie Galaxy S24.

Un’altra innovazione di rilievo è l’introduzione del supporto al protocollo Auracast, che consente di collegare più dispositivi audio Bluetooth alla stessa fonte. Questo amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, rendendo le cuffie Samsung ideali per l’ascolto condiviso da un unico smartphone o tablet, ma anche per esperienze immersive in luoghi come musei.

Miglioramenti audio e failover automatico

L’aggiornamento introduce anche l’audio a 360 gradi per chi utilizza le cuffie Galaxy Buds con i televisori Samsung, offrendo un’esperienza di ascolto più coinvolgente per film e serie TV. Inoltre, la nuova funzionalità di failover automatico permette ai Galaxy Buds di passare automaticamente dalla sorgente audio del televisore o del laptop a quella dello smartphone in caso di chiamata in arrivo, similmente a quanto già visto con dispositivi di altre marche.

Queste aggiunte saranno disponibili per gli utenti delle cuffie Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Buds FE a partire dalla fine di febbraio, arricchendo l’esperienza d’uso con soluzioni all’avanguardia per la connettività e la qualità audio.