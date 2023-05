Le foto di OPPO al Roland Garros di Parigi

Il Roland Garros 2023 ha aperto i battenti a Parigi lo scorso 22 maggio e, sifa dopo sfida, culminerà nella finale dell’11 giugno.



Per il quinto anno consecutivo OPPO è partner premium del torneo e, con i suoi smartphone, catturerà i momenti più emozionanti dentro e fuori dal campo.

La collaborazione di OPPO con Roland-Garros, l’evento su terra battuta più prestigioso al mondo, rappresenta un solido ponte tra tecnologia e sport, amplia l’impatto del tennis worldwide e permette a OPPO di utilizzare e mostrare le migliori tecnologie di imaging professionale per immortalare atleti, tifosi e i momenti migliori dentro e fuori dal campo.

Durante il torneo, OPPO ospiterà ancora una volta la RG x OPPO Photo Gallery, mettendo in mostra i momenti più emozionanti catturati dallo smartphone flaghship OPPO Find N2 Flip. Inoltre, attraverso lo “Shot of the Day”, OPPO condividerà ogni giorno il miglior scatto o video con i fan attraverso le piattaforme digitali del Roland-Garros.

Con la sua brand proposition “Inspiration Ahead”, OPPO lavorerà a stretto contatto con Roland-Garros per portare più passione e ispirazione attraverso i suoi dispositivi e le sue tecnologie leader a livello mondiale, consentendo ai fan di tutto il mondo di divertirsi e partecipare al meglio al torneo di quest’anno.