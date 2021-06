L’ultima release software degli smartphone Pixel di Google è ora disponibile con alcune nuove funzionalità e con l’estensione a nuovi mercati di alcune delle funzionalità pre-esistenti.

La modalità astrofotografia, come previsto, aggiunge la funzione “time lapse”. L’astrofotografia ora catturerà un breve time-lapse dell’esposizione quando si riprende un’immagine fissa. Fondamentalmente, ogni acquisizione del cielo a lunga esposizione fatta con Pixel verrà anche trasformata in un breve video.

Al Google I/O, Big G ha presentato in anteprima la sua opzione Locked Folder all’interno di Google Foto e questa funzione è ora disponibile. Le foto più private e sensibili possono essere spostate in una cartella bloccata oppure archiviate direttamente. Questa cartella è accessibile solo tramite passcode o impronta digitale.

Heads Up è una nuova funzionalità di dedicata al benessere digitale che ti rileva se l’utente sta camminando mentre utilizza attivamente il telefono. Inoltre ci sono tre nuovi sfondi a tema Pride.

Ora è inoltre possibile utilizzare l’Assistente di Google per rispondere o rifiutare le telefonate usando solo la tua voce dicendo “Ehi Google, rispondi/rifiuta chiamata”. La funzione Appunti di Gboard è stata arricchiata con indirizzi e numeri di telefono.

Infine, tre fra le funzionalità più attese di Google Pixel si estenderanno a nuovi mercati: Google Car Crash Detection si attiva in Spagna, Irlanda e Singapore. La funzione Filtro chiamate è ora disponibile in Giappone. Infine, l’app The Recorder sarà disponibile per la trascrizione in tempo reale in lingua singaporiana, australiana, irlandese e inglese britannico. Quest’ultimo aggiornamento verrà implementato entro la fine di luglio su tutti i dispositivi Pixel 3 o più recenti.

