Le indiscrezioni parlano: arriva il Nothing Phone (1) Lite

Il Nothing Phone (1) è un telefono di cui si è discusso moltissimo, sia per il suo strano nome che per la sua esuberante campagna di marketing. Lo smartphone è già uscito, ma il successore potrebbe arrivare presto. E non si tratterà del Phone (2), bensì del Phone (1) Lite.

Nothing non ha fatto sapere nulla su un dispositivo del genere (che chiaramente potrebbe avere un nome diverso), ma le voci continuano a circolare. Il Phone (1) Lite sarebbe essenzialmente identico al modello principale, con qualche leggera differenza. Ci sarebbe infatti un retro di puro vetro (senza quindi interfaccia LED del modello base) e mancherebbe invece il supporto per la ricarica wireless.

Non ci sono solo lati negativi, però. La rimozione dei LED posteriori e del modulo di ricarica senza fili permetterebbe al Phone (1) Lite di utilizzare una batteria più grande, da 5.000 mAh. Inoltre supporterebbe una ricarica cablata da 33W.

Il dispositivo sarebbe, chiaramente, meno costoso del Phone (1). Si parla di un prezzo iniziale di circa €300 per la variante da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria: per dare un’idea, il modello base più economico costa sui €500 (ma possiede 8 GB di RAM). Se questa variante dello smartphone venisse confermata potrebbe quindi essere un buon affare.