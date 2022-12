Le prime foto della serie Samsung Galaxy S23

Un regalo di Natale per gli appassionati di tecnologia e per gli amanti degli smartphone di Samsung.

Dopo le indiscrezioni relative alla data di presentazione dei nuovi flagship del produttore sudcoreano, oggi arriva la prima serie di immagini promozionali ufficiali, che rivelano il design del Galaxy S23+ e del Galaxy S23 Ultra.

Il sito 91Mobiles, infatti, ha pubblicato gli scatti marketing della serie Galaxy S23 che sono destinati a promuovere i modelli Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e dispositivi indossabili Galaxy già in commercio come le Galaxy Buds 2 Pro e i Galaxy Watch 5.

Il Galaxy S23+ si può ammirare nella sua livrea rosa, mentre il Galaxy S23 Ultra in verde. Si tratta esattamente dei colori flagship rivelati pochi giorni fa. Samsung ha rimosso il design dell’isola della fotocamera visto su Galaxy S21 e Galaxy S22. Il Galaxy S23+ ora ha un design più in linea con il Galaxy S22 Ultra, con i singoli anelli della fotocamera sul retro.

Il dispositivo ha bordi leggermente curvi. Anche il Galaxy S23 dovrebbe avere un design simile, pur se con dimensioni complessive inferiori, a causa della diagonale dello schermo più corta. Il Galaxy S23 Ultra sembra molto simile al suo predecessore. Tuttavia, ci sono piccoli cambiamenti, come gli anelli della fotocamera in tinta con il resto della scocca posteriore per tre delle sue quattro fotocamere. Il Galaxy S22 Ultra aveva invece degli anelli neri attorno alla fotocamera posteriore.

Il dispositivo mostra ancora un piccolo foro nella parte superiore del display, che ospita la fotocamera frontale. Questo sensore, secondo le anticipazioni in nostro possesso, dovrebbe essere stato aggiornato con un’ottica da 12 Megapixel.