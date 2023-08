Le ultime novità riguardo il servizio Paypal

Oggi tutto ciò che è online fa ormai parte del nostro vivere quotidiano. Il web è un’innovazione che ha cambiato la vita di tutti e a contribuire a questa rivoluzione ci ha pensato anche, 23 anni fa, la piattaforma Paypal: tale sistema ha contribuito a rivoluzionare il mondo dei pagamenti online. Ad oggi sono 250 milioni le persone che usano PayPal per comprare su milioni di siti web nel mondo, in oltre 200 mercati e 25 valute diverse. Il mondo PayPal però non si ferma qui, perché semplifica, ad esempio, anche i giochi online; infatti, è frequente trovare i migliori casinò online paypal che accettano questo tipo di pagamento. Insomma, in un settore che cresce di anno in anno, PayPal ha dei numeri da capogiro ed i casinò che l’accettano son tanti.

Paypal: pagamenti online e non solo

Come abbiamo già detto, quello dei pagamenti online è un settore in continua crescita e Paypal è riuscita anche a diversificare i servizi per i propri clienti finali. Oggi infatti è possibile anche inviare e ricevere denaro senza dover inserire necessariamente il numero di un conto corrente o di una carta, si possono cambiare valute, si può accumulare credito direttamente sulla piattaforma e tanto altro ancora.

Lo sapevate che con Paypal si può anche messaggiare?

Una sola app che permette di fare tanto e tante cose diverse: la nuova applicazione di Paypal, aggiornata di recente, ha un’interfaccia più d’impatto che permette al cliente di avere tutti i servizi a portata di clic. Abbiamo detto dei pagamenti, del cambio valute, ma c’è anche la possibilità di fare donazioni a enti no-profit: nel 2022 a donare utilizzando il contante è stato il 38%; mentre il 42% si è affidato ai canali digitali, con PayPal e carta di credito come strumenti preferiti. Con Paypal si può anche messaggiare: la funzione di messaggistica presente nell’app è legata ai pagamenti tra amici e familiari ed è un buon modo per preservare l’economia familiare (in questo periodo di inflazione ancora di più).

Whatsapp e Paypal: sì, avete letto bene

I messaggi non sono solo una prerogativa familiare, come abbiamo detto nel paragrafo precedente, ma sia WhatsApp che PayPal si sono adeguati ai tempi, attuando una partnership davvero interessante. Tramite WhatsApp, che ha anche implementato la possibilitá di inviare videomessaggi in chat, si può ricevere un pagamento con PayPal direttamente tramite la chat; basterà infatti utilizzare la funzione PayPal.me, presente sulla piattaforma, dove qualsiasi utente iscritto, dopo opportune verifiche, potrà creare un link univoco e potrà pagare o ricevere denaro tramite Whatsapp.

Nel 2023 in Italia si spenderanno 54 miliardi di euro in acquisti online

Il settore online cresce di anno in anno e sembra non conoscere crisi. Secondo le stime, per il 2023 prodotti come l’abbigliamento, il beauty e l’informatica dovrebbero conoscere un sostanziale rialzo degli acquisti (+10%) rispetto all’anno precedente. Negli altri settori, bene il food & grocery, i trasporti (27% in più rispetto al 2022) e gli acquisti di ticket.

Giochi online: +26% rispetto a marzo 2022

Del settore online fa parte anche quello dei giochi, anch’esso in aumento di ricavi rispetto al 2022. Andando ad analizzare i dati di marzo 2023 del mercato dei giochi online, in particolare il segmento legato a casinò e poker, i soldi spesi dai giocatori sono stati 196,8 milioni (+26,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno). Il dato più significativo è che gli scommettitori prediligono l’utilizzo di dispositivi online: nel 2022 infatti il 53% dei giocatori ha preferito scommettere tramite mobile, mentre il restante 47% ha scelto altre piattaforme.