Le vendite degli ultimi Galaxy calano: colpa del GOS

Negli scorsi mesi Samsung è stata vittima di una serie di controversie riguardanti il GOS. I consumatori sudcoreani sembrano non avere preso molto bene questo scandalo: i negozi locali hanno registrato di recente un calo di vendite degli ultimi smartphone dell’azienda.

Per riassumere la questione, le contestazioni riguardano il servizio GOS (Game Optimization Service). Si tratta di una tecnologia, attivata di default sul Galaxy S22, che dovrebbe ridurre le prestazioni dello smartphone durante alcuni giochi per evitare eccessivo surriscaldamento della batteria. Il problema è sorto quando si è scoperto che il GOS è attivo anche quando non dovrebbe, in ben più di 10.000 applicazioni, riducendo le performance effettive del dispositivo.

A seguito della controversia, dunque, le vendite stanno diminuendo. Alcune catene locali, come KT e LG OnePlus, pur di vendere le proprie scorte stanno effettuando alcune promozioni davvero significative. Il Galaxy S22, addirittura, sarebbe in vendita a metà del prezzo di partenza.

Un rappresentante di Samsung ha negato il nesso fra lo scandalo GOC e il calo dei prezzi, ma alcuni analisti non sono d’accordo, affermando che questo “ha lasciato grandi cicatrici sulla credibilità dei brand Galaxy e Samsung“.