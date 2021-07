Leaker contro Samsung: l’azienda sudcoreana ferma le fughe di notizie

Nell’ultimo periodo sono state moltissime le fughe di notizie che hanno colpito Samsung. Fra i dispositivi che abbiamo visto prima dell’annuncio ufficiale ci sono ad esempio l’Active Watch 4 e il Galaxy S21 FE. Tuttavia, sembra che per i leaker le cose stiano per diventare più difficili.

Uno delle figure più prominenti del settore, Max Jambor, ha segnalato che Samsung sta iniziando a rivendicare il copyright su immagini e video di prodotti non ancora annunciati nel tentativo di rimuoverli da Internet. L’azienda ha minacciato azioni legali in caso di ulteriori divulgazioni non autorizzate.

In particolare, Samsung sta cercando di bloccare le fonti delle indiscrezioni, e non le testate che le riportano. La notizia è stata confermata dal noto leaker Evan Blass, che ha dovuto eliminare i render dei nuovi prodotti di Samsung dal suo account di Twitter.

Nonostante il colosso sudcoreano si stia impegnando a fare del proprio meglio, eliminare una notizia da Internet è molto difficile una volta che essa diventa pubblica. Bisognerà attendere il futuro per scoprire se la strategia di Samsung risulterà efficace per contenere le fughe di immagini che avvengono con frequenza sempre maggiore.