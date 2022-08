Legion Y70, primo smartphone Lenovo con lo Snapdragon 8+ Gen 1

Il primo smartphone Lenovo dotato del nuovo chip Snapdragon 8+ Gen 1 è qui. Si tratta del Legion Y70: fa quindi parte della serie dedicata al gaming, ma offre un’estetica più sobria rispetto agli altri.

Ecco i dettagli. Ci sarà prima di tutto un display OLED di 6,67 pollici con refresh rate di 144 Hz e sensibilità al tocco da 1500 Hz. Il telefono è anche straordinariamente sottile (appena 7,99 millimetri), e tuttavia contiene 10 strati di sistemi di raffreddamento, permettendo performance elevate senza il rischio di surriscaldamento.

Come anticipato, il chipset utilizzato dal Lenovo Legion Y70 è lo Snapdragon 8+ Gen 1. La RAM e la memoria interna sono offerte in tre combinazioni: 8/128 GB, 12/256 GB, e 16/512 GB. Anche le fotocamere sono ottime: posteriormente ci sono un sensore principale da 50 Megapixel, uno secondario da 13 Megapixel e uno di profondità da 2 Megapixel. Anteriormente c’è invece una selfie cam da 16 Megapixel.

La batteria infine è da 5.100 mAh con ricarica veloce da 68W, e possiede diverse funzionalità smart in grado di aumentarne l’efficienza e proteggerla maggiormente nel tempo. Come sistema operativo ci sarà ZUI 14 basato su Android 12.

Le colorazioni del Lenovo Legion Y70 saranno tre: Bianco Ghiaccio, Grigio Titanio e Rosso Fiamma. I prezzi partono da 2970 yuan (430 euro) per la versione 8/128 GB, fino a 4270 yuan (620 euro) per quella 16/512 GB. In Cina sarà messo in vendita dal 22 agosto: ancora non si sa nulla riguardo a un futuro lancio europeo.