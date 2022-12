Lenovo, fuga di immagini incredibile: mostrati tutti i nuovi prodotti del CES 2023

L’attesissimo evento CES 2023 avrà luogo nella settimana a partire dal 5 gennaio e, come è naturale, Lenovo vi parteciperà. Ma non occorre aspettare: grazie al leaker Evan Blass abbiamo potuto ottenere diverse immagini su tutti, ma proprio tutti, i prodotti che l’azienda ha intenzione di portare. Non sono disponibili le specifiche tecniche, pertanto conviene comunque seguire l’evento, ma si tratta di un antipasto più che sostanzioso.

La prima immagine mostra il ThinkPhone, che avevamo visto in precedenza ma mai in maniera così chiara. Si pensa che il processore potrebbe essere nientemeno che lo Snapdragon 8 Gen 2, ma non ci sono ancora informazioni chiare.

Altra immagine relativa a un prodotto noto è quella del Lenovo Tab Extreme. Questo dovrebbe essere un tablet di fascia alta, dotato di chip Dimensity 9000 e di supporto a stilo e tastiera.

Arriva poi qualche sorpresa. Da questa immagine si può infatti vedere lo Yoga 9i 13, un tablet a doppio schermo da 13 pollici dotato di tastiera libera. Quest’ultima può essere inserita fra i due display quando questi sono chiusi.

C’è poi un tablet dedicato al disegno, lo SmartPaper. Questo dovrebbe essere compatibile con una grande quantità di pennini e utilizzerà Android come sistema operativo.

Non mancano dispositivi piuttosto bizzarri, come il Lenovo Project Chronos. Questo pare sia una fotocamera in grado di collegarsi alla televisione che funziona come una sorta di Kinect, recependo quindi i movimenti degli utenti permettendo di controllare diverse funzioni con il proprio corpo.

Oltre a queste novità, ci saranno anche moltissime aggiunte in linee già esistenti. Si parla infatti di ben sei nuovi laptop della serie Yoga e 4 della serie da gaming Legion. Non perdetevi il CES 2023 per poter vedere tutti questi dispositivi da vicino.