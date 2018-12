Intelligent Futures: fa tappa a Milano il roadshow di Lenovo

Il roadshow europeo Intelligent Futures di Lenovo fa tappa a Milano. Un’occasione per fare il punto su come le più recenti tecnologie e gli attuali contesti sociali e lavorativi si incontrino per forgiare una visione futuribile dell’ambiente di lavoro. Tablet e pc su tutti, ma non solo.

In un mondo che cambia, dominato dalla massicia presenza dei Millenial, gli oggetti che usiamo quotidianamente diventano sempre più intelligenti, dai Pc ai sistemi di teleconferenza, fino ad arrivare alle lampadine. Così come cambia il nostro modo di interagire con i diversi dispositivi.

E se la forza lavoro viene permeata dai nati dopo il 1980, lo scenario è destinato a cambiare ancora più velocemente. Si tratta infatti della prima demografica di lavoratori a essere stata in contatto con le tecnologie digitali per tutta la propria vita, con i più giovani tra loro abituati fin dall’infanzia a utilizzare e interagire con tecnologie online.

Insomma, una Digital Transformation che, nella visione di Lenovo, è soprattutto una Intelligent Transformation.

“Per molti anni le aziende hanno messo il cliente al centro della loro mission; in Lenovo la chiamiamo customer centricity”, ha commentato Emanuele Baldi, Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo per l’Italia. “L’Intelligent Transformation è un passo oltre: consiste nell’unire l’attenzione al cliente con l’esperienza d’uso dei dispositivi che proponiamo al mercato e, d’altro canto, l’abilità di attrarre i migliori talenti nelle aziende. La tecnologia, grazie alla sua capacità di ingaggiare e motivare talenti, è un importante fattore abilitante nell’impresa moderna, in grado di liberare il potenziale del più importante valore di ogni azienda: le persone che ne fanno parte”.

Le esigenze che emergono sono quindi di poter disporre di tecnologie che assicurino, dal punto di vista del lavoratore, mobilità, connettività rapida e stabile per favorire la collaborazione, e strumenti di produttività sempre accessibili, senza trascurare soluzioni di sicurezza in grado di salvaguardare i dati e la privacy dell’utente, elemento fondamentale in un mondo nel quale, solo lo scorso anno, sono stati violati 1,4 miliardi di password e dove si stima che nel 2019 ci sarà un attacco ransomware ogni 14 secondi.

Si tratta di combinare tecnologia, spazi di lavoro e cultura aziendale per creare un’esperienza lavorativa che attiri nelle aziende i migliori talenti, oltre a guidare la produttività. Soluzioni quali Lenovo ThinkSmart Hub 500, ad esempio, possono trasformare una sala riunioni. Facile da installare e semplice da gestire, può convertire qualsiasi spazio in una sala riunioni Skype for Business. Con una qualità del suono garantita da Dolby Audio Premium, microfoni direzionali a 360°, display touch per gestire le riunioni e display esterni di grandi dimensioni, questo dispositivo Skype Room Systems è ideale per le sale riunioni di piccole e medie dimensioni.

Con l’ingresso nella forza lavoro di giovani sempre più abituati all’uso quotidiano della tecnologia, cresce anche l’aspettativa da parte dei dipendenti di avere dispositivi simili a quelli che utilizzano anche fuori dal contesto lavorativo, quindi interattivi, sempre connessi, sempre disponibili.

Un altro aspetto della trasformazione dei luoghi di lavoro è rappresentato dalla capacità che mostreranno le organizzazioni più lungimiranti di fornire ai dipendenti dispositivi pre-configurati e cloud-ready, che consentano di progettare spazi di lavoro agili, creativi e sempre più produttivi. Attraverso i propri dispositivi e soluzioni, Lenovo contribuisce a trasformare la produttività e la collaborazione in azienda, aiutando le persone a lavorare in modo più efficiente grazie a un uso efficace delle tecnologie emergenti. Con strumenti IT intelligenti, Lenovo mira a guidare la trasformazione delle pratiche aziendali attraverso la tecnologia, promuovendo l’innovazione attraverso l’Intelligent Transformation.