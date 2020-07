Lenovo: la gamma completa debutta ad agosto

Lenovo ha annunciato oggi le nuove linee di PC e dispositivi smart in arrivo in Italia. Alcuni modelli erano stati già presentati al Ces di Las Vegas, altri, come ad esempio i modelli per il gaming, sono invece novità di primavera. Come denominatore comune hanno tutti l’arrivo in Italia nei prossimi giorni o ad agosto. Vediamoli insieme.

Lenovo Legion 7i: professione gaming

Annunciato la scorsa primavera come top di gamma della nuova lineup di PC gaming, Lenovo Legion 7i è espressamente pensato il gaming. Il display è un Full HD da 15 pollici (1.920×1.080 pixel, la batteria da 80 Wh è dotata di una funzione di rilascio graduale dell’energia (battery sipping) per una durata fino a 8 ore, mentre un adattatore di alimentazione più sottile favorisce la portabilità. In soli 30 minuti è possibile passare da 0 al 50% di carica grazie alla funzionalità Rapid Charge Pro. La tastiera Lenovo Legion TrueStrike ha il 100% di anti-ghosting, tempi di risposta inferiori al millisecondo e microswitch “soft-landing” che offrono prontezza di risposta e la sensazione di una corsa dei tasti superiore.

Lenovo Legion 7i presenta inoltre un sistema integrale di raffreddamento a camera di vapore che dissipa il calore mentre un doppio sistema di ventilatori a polimeri di cristalli liquidi fa circolare l’aria con la massima efficienza. Infine, una serie di sensori dislocati in molteplici punti lavora per raffreddare i componenti più importanti. Questo sistema si affianca al sistema di gestione termica Lenovo Legion Coldfront 2.0 che offre un migliore flusso d’aria. Il sistema supporta Dual Burn, che porta la CPU e la GPU al massimo delle prestazioni in-game offrendo ai gamer FPS (frame al secondo) più prevedibili senza la necessità di throttling termico. Al contempo, i dispositivi rimangono freschi al tatto pur operando al massimo delle prestazioni grazie alla progettazione ottimale del sistema di raffreddamento che prevede la disposizione di dissipatori di calore più potenti lontano dalla scheda madre.

Lenovo Legion 5i: per videogiocatori

Lenovo Legion 5i è un laptop da gaming con Windows 10 che offre ai giocatori diverse opzioni di configurazione con grafica NVIDIA GeForce di alto livello. Disponibile nei modelli da 15 e 17 pollici: il modello con display IPS Full HD da 15 pollici, CPU Intel e GPU GeForce RTX 2060 per velocità di clock elevate è tanto potente da gestire i più recenti titoli di gaming d’azione con un refresh rate opzionale di 240Hz e VESA DisplayHDR 400 con Dolby Vision. Il display da 15 pollici del Lenovo Legion 5i ha una luminosità fino a 500 nit. Entrambe le versioni sono dotate di memoria DDR4 fino a 16 GB, memoria SSD PCIe da 1 TB e anti-ghosting al 100% con tastiera Lenovo Legion TrueStrike e illuminazione RGB opzionale a 4 zone. La versione da 17 pollici è disponibile con un refresh rate fino a 144Hz e pesa 2,98 kg, mentre il laptop da 15 pollici pesa 2,5 kg, con gli ultimi processori mobili Intel Core H-Series di decima generazione.

Lenovo Smart Tab M10 HD Plus

Un altro modo per sfruttare al massimo la versatilità e la connettività da casa è Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus di seconda generazione con Alexa Built-in, con funzionalità ’Show Mode‘ per interagire con Alexa quando il dispositivo è connesso o in carica nella Smart Dock, ed è utilizzabile come un tablet Android con funzionalità complete quando utilizzato in mobilità.

Portatile e leggero, con un peso di 460 grammi, Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2a generazione) è dotato di un processore mobile MediaTek Helio P22 Octa-core fino a 2,3 Ghz per consentire il multitasking, oltre a un chip TDDI (Touch and Display Driver Integration) per una migliore e più efficiente visualizzazione e touch sensing, e una durata della fino a 9 ore. Il log-in avviene in modo semplice e sicuro grazie alla funzione di sblocco istantaneo con riconoscimento facciale per mezzo della fotocamera integrata. La funzione intelligente di chiamata ‘Drop In’ consente di effettuare chiamate istantanee tra due persone, mentre sono disponibili senza costi aggiuntivi funzionalità di comunicazione Alexa ancora più avanzate come la messaggistica e le chiamate vocali/video tra dispositivi supportati. Annunciato in anteprima a metà anno, è ora disponibile per il mercato italiano.

Chromebook IdeaPad Duet

IdeaPad Chromebook Duet arriva sul mercato italiano; è progettato per chi ama navigare tra le più recenti app, rivedere online le puntate del proprio programma TV preferito o utilizzare applicazioni di produttività anche in movimento. Basato su Chrome OS, un sistema operativo semplice, rapido e sicuro, il nuovo Chromebook Lenovo IdeaPad Duet è uno dei più leggeri e sottili al mondo con una lunga durata della batteria fino a 10 ore. Con il nuovo design minimalista e lo stilo USI per una modalità naturale di scrittura a mano e di disegno a bassa latenza, questo Chromebook 2-in-1 detachable combina perfettamente portabilità e semplicità d’uso e rappresenta la scelta intelligente per chi desidera essere produttivo anche in mobilità. IdeaPad Chromebook Duet è affidabile, consente tempi di avvio superveloci, aggiornamenti automatici fino a giugno 2028, secondo le policy AUE di Chrome OS, e compatibilità con Microsoft Office Suite, nonché protezione antivirus integrata, Google Assistant per produttività e accesso offline alle applicazioni necessarie per le attività principali.

Chromebook IdeaPad Flex 5

Veloce, flessibile e divertente, Chromebook IdeaPad Flex 5 Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5 è un pratico PC convertibile da 13 pollici progettato da Lenovo per essere più sicuro e leggero con soli 1,35 kg. Con un potente processore Intel Core i5 fino alla decima generazione, SSD PCIe fino a 128 GB di memoria e DDR4 con 8 GB di memoria, è il primo Chromebook da 13 pollici ad avere due altoparlanti stereo intelligenti rivolti verso l’utente per un audio di qualità anche a volume massimo. Goditi Chrome OS veloce, intelligente e più sicuro grazie alla protezione antivirus integrata e aggiornamenti automatici. Il nuovo, display touchscreen IPS Full HD da 13 pollici con luminosità fino a 300 nits presenta una nuova cornice sottile, ed è il primo Chromebook consumer di Lenovo a supportare una penna digitale con supporto integrato. La punta sensibile alla pressione offre un’esperienza di scrittura naturale con le app di creatività e software AdobeSuite.

La durata della batteria fino a 10 ore rende Lenovo IdeaPad Flex 5 il convertibile perfetto per qualsiasi occasione d’uso; passa rapidamente dalla modalità tablet, tent, stand o laptop, mentre la porta Thunderbolt 3 e il WiFi 6 consentono di trasferire dati molto rapidamente. Disponibile in grigio grafite con elegante finitura in metallo satinato, fotocamera da 720p e tastiera retroilluminata resistente agli schizzi: questo laptop Thin è destinato a diventare popolare soprattutto tra chi cerca praticità ovunque.

Lenovo IdeaPad Creator 5

Lenovo IdeaPad Creator 5 è il laptop con prestazioni elevate e un prezzo ragionevole. IdeaPad Creator 5 è ideale per lo streaming di contenuti personali grazie alla webcam HD integrata. Progettato per gli artisti che hanno bisogno di uno spazio di lavoro personale per creare contenuti, IdeaPad Creator 5 può passare a una modalità ad alte prestazioni con Lenovo Q-Control oppure utilizzare la sua funzione di raffreddamento intelligente per un bilancio termico ottimale che ottimizza la durata della batteria fino al 20% grazie all’intelligenza artificiale. Con un peso di 2,2 kg, il dispositivo ha numerose funzionalità Alexa da e DDR4 fino a 16 GB di memoria e 1 TB SSD PCIe di storage.

ThinkBook Plus

ThinkBook Plus è la nuova generazione di ThinkBook pensata per il lavoratore moderno. ThinkBook Plus è dotato di un innovativo display e-Ink integrato nella cover, che aiuta gli utenti a essere più produttivi nelle attività multitasking, migliorando la concentrazione, la collaborazione e la creatività. Il dispositivo ha un display principale FHD da 13,3 pollici e un display e-ink da 10,8 pollici integrato nella cover, su cui gli utenti possono disegnare grafici e prendere appunti utilizzando la penna digitale integrata Lenovo Precision Pen, oltre a ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.

Altri smart Device:

Secondo la ricerca “Technology and the Evolving World of Work” in cui Lenovo ha analizzato le modalità con cui le persone stanno affrontando la “nuova normalità” del lavoro da casa, oltre la metà della forza lavoro intervistata a livello globale ritiene che in futuro si lavorerà da casa sempre di più e sempre più spesso. L’85% degli intervistati oggi fa affidamento sul proprio PC più di quando si trovava in ufficio e quasi due intervistati su tre si sentono più produttivi lavorando da casa rispetto a quando erano in ufficio. Con ThinkPad X1 Carbon di ottava generazione, ThinkPad X1 Yoga e ThinkBook Plus, chi lavora da remoto avrà a disposizione il dispositivo più adatto a mantenere la propria produttività.

La legendaria esperienza d’uso e durevolezza dei ThinkPad prosegue con gli ultimi ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga, con una solidità certificate da specifiche militari e una tastiera che offre il meglio in termini di comfort di battitura e nuovi tasti dedicati per accedere istantaneamente al Voice over IP. Queste nuove piattaforme rispettano gli standard più stringenti di rapidità di risposta, durata della batteria e riavviamento istantaneo. Assieme all’audio Dolby Atmos e ai display con supporto opzionale di Dolby Vision, i nuovi ThinkPad X1 sono il massimo per le applicazioni di produttività.

I prezzi