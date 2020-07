Lenovo presenta Legion Phone Duel: il gaming in 5G

Lenovo ha presentato Legion Phone Duel, uno smartphone con connettività 5G appositamente creato per i gamers. Il dispositivo consente di giocare come su una console gaming mobile dotata di evoluti strumenti virtuali e una doppia batteria che assicura una solida autonomia.

Lenovo Legion Phone Duel è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, coadiuvato da 16 Ram di memoria (RAM LPDDR5) e con la possibilità di raggiungere uno spazio massimo di archiviazine di 512 GB.

Lo smartphone offre un display Amoled da 6,65 pollici Full HD (con risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel), con frequenza di aggiornamento di 144Hz. La frequenza di campionamento dei comandi touch è invece di 240Hz. Due le batterie, per un totale di 5.000 mAh, che possono essere ricaricate con ricarica turbo da 90W (50% in soli 10 minuti). Una comoda porta di ricarica centrale significa che il cavo non sarà d’intralcio quando è necessario ricaricare la batteria durante l’uso in modalità orizzontale.

Pensando ai giocatori è stato necessario integrare metodi avanzati per dissipare meglio il calore: cosa che è stata fatta attraverso un duplice sistema di raffreddamento a liquido e tubi di rame. Lenovo ha inoltre reso lo smartphone più facile da tenere in mano.

Lo smartphone registra in 4K fino a 30 fpd e dispone di una fotocamera frontale da 20 Megapixel. Sul retro, invece, una fotocamera da 64 Megapixel abbinata a un’ottica da 16 Megapixel.

Il telefono è dotato di Wi-Fi 6 che può funzionare insieme alla connessione 5G per offrire velocità di download elevate e giochi con bassa latenza. Lenovo offrirà anche una gamma di accessori per Legion Phone Duel, fra cui una dock che consente una facile connessione a un monitor.

Prezzi e disponibilità

La disponibilità di Lenovo Legion Phone Duel (in Cina denominato Lenovo Legion Phone Pro) è prevista all’inizio di luglio in Cina e in mercati selezionati di Asia Pacifico, EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) e in seguito in America Latina. Due i colori: rosso e blu.