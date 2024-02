Lenovo presenterà un portatile con schermo trasparente al MWC 2024

Lenovo sta preparando un laptop davvero particolare. Lo vedremo al MWC 2024… O meglio non lo vedremo, perché si tratterà di un portatile con schermo completamente trasparente. E l’immancabile Evan Blass ha alcuni render che mostrano come funzionerà.

Il pannello superiore del laptop è realizzato interamente in OLED trasparente, una tecnologia display che sia LG che Samsung stanno sviluppando da un po’ di tempo. Anche il piano inferiore è trasparente, anche se i principali componenti sembrano essere nascosti sotto una parte opaca. C’è anche una sottile cornice intorno al bordo, mentre il resto è una tastiera sensibile al tocco incorporata nel pannello.

Come funzionerà nella pratica è ancora da vedere. Sarà un po’ strano se tutto quello che abbiamo sullo schermo si potrà vedere dal retro, e in effetti forse l’idea di un portatile trasparente è più curiosa che pratica. Vedremo se si tratterà soltanto di una strana idea o se diventerà una nuova moda come è successo con i pieghevoli.